Праздник 5 августа: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Завтра, 5 августа, праздник - православные украинцы отмечают день памяти святого преподобного Атанасия Атонского по новому церковному календарю. В народе праздновали Ленный день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Преподобный Афанасий родился в городе Трапезунд в Малой Азии. Он рано осиротел и его воспитывала монахиня. В детстве Атанасия звали Авраамом, имя изменилось на новое, когда юноша принял веру и стал монахом.
После учебы в Константинополе Авраам преподавал риторику, но почувствовал зов к монашеской жизни. Он присоединился к монастырю на горе Афон, где обрел авторитет среди монахов.
Впоследствии Атанасий основал Великий Лавр, самый большой монастырь на Афоне, благодаря поддержке императора Никифора Фоки. Здесь он ввел строгий устав, сочетавший аскетическую жизнь с совместными богослужениями.
Афанасий был известен своей благочестивой и мудростью. Он занимался строительством, духовным наставничеством и руководством монастырем. Умер в 1003 году во время обрушения купола церкви, когда проводил работы по ее восстановлению.
Икона говорит. Св. прп. Атанасия Атонского (изображение: ktds.edu.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется работать во второй половине дня и заниматься тяжелой работой.
Ранее было принято посещать церковь с самого утра. Верующие молились святому Афанасию и просили исцеления болезней и укрепления здоровья.
Вечером собирались по всей семье и обсуждали свои планы. Наши предки верили, что после этого их мечты обязательно исполнятся.
В народе праздновали Афанасий день или Лунный день. Гадали и загадывали желания на месяц.
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Мария, Дарья, Кристина.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.