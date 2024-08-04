Свято 5 серпня: головні прикмети і заборони дня, у кого день ангела

Завтра, 5 серпня, свято - православні українці відзначають день пам’яті святого преподобного Атанасія Атонського за новим церковним календарем. У народі святкували Місяців день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Преподобний Атанасій народився в місті Трапезунд в Малій Азії. Він рано осиротів і його виховувала монахиня. У дитинстві Атанасія звали Авраамом, ім’я змінилося на нове, коли юнак прийняв віру та став ченцем.
Після навчання в Константинополі Авраам викладав риторику, але відчув поклик до чернечого життя. Він приєднався до монастиря на горі Афон, де здобув авторитет серед ченців.
Згодом Атанасій заснував Великий Лавр, найбільший монастир на Афоні, завдяки підтримці імператора Никифора Фоки. Тут він впровадив строгий статут, що поєднував аскетичне життя зі спільними богослужіннями.
Атанасій був відомий своєю благочестивістю та мудрістю. Він займався будівництвом, духовним наставництвом і керівництвом монастирем. Помер у 1003 році під час обвалу купола церкви, коли проводив роботи з її відновлення.
Ікона мовить. Св. прп. Атанасія Атонського (зображення: ktds.edu.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується працювати у другій половині дня, та загалом займатися важкою роботою.
Раніше було заведено відвідувати церкву з самого ранку. Віряни молилися святому Атанасію та просили зцілення хвороб і зміцнення здоров’я.
Ввечері збиралися всією родиною та обговорювали свої плани на майбутнє. Наші пращури вірили, що після цього їх мрії обов'язково здійсняться.
У народі святкували Опанасів день або Місяців день. Ворожили і загадували бажання на місяць.
Сьогодні іменини святкують: Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.