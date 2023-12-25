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В Украине хотят установить необычный праздник: о чем идет речь

Украина, Понедельник 25 декабря 2023 15:11
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В Украине хотят установить необычный праздник: о чем идет речь Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления об установлении в Украине праздничного дня - День благодарения Богу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект №10371 .

Проект подан народным депутатом Виктором Мяликом и группой депутатов, среди которых глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

Текст постановления пока отсутствует на сайте парламента.

Однако ранее Мялик из фракции "За майбутнє" самостоятельно подавал законопроект, которым предлагал ввести в Украине новый праздник "День благодарения Богу".

В предварительной записке к законопроекту Мялик предлагал выбрать последнее воскресенье сентября в качестве даты этого праздника, так как в это время завершается сбор урожая.

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