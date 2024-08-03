Праздник 4 августа: что нельзя делать в Андреев день, приметы

Завтра, 4 августа, праздник - православные украинцы чтят память Андрея, архиепископа Критского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Андрей Налива.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Андрей Критский родился в Дамаске в семье благочестивых христиан. Существует легенда, что до семи лет он не мог говорить, но заговорил после причастия Святых Христовых Таин. В молодости святой внимательно изучал Священное Писание и богословские науки, а в четырнадцать лет принял постриг в обители преподобного Саввы освященного в Египте.
Святой Андрей вел суровую и целомудренную жизнь. В 680 году он был представителем святого города на IV Вселенском Соборе, а позже стал архидьяконом храма Святой Софии в Константинополе. Во время правления императора Юстиниана II Андрей был возведен в сан архиепископа города Гортина на острове Крит.
Святой Андрей создал новую литургическую форму - канон, состоящий из объединенного пения. Его канон называется Великим, поскольку он является самым большим среди всех богослужебных канонов. Наиболее известный - "Великий покаянный канон", содержащий 250 тропарей и читаемый во время Великого поста.
Архиепископ Андрей также написал канон на Рождество Христово, стихиры на Сретение Господне и другие песнопения. Он умер в 726 году, а его мощи были перенесены в Константинополь.
Святой Андрей Критский и Святая Мария Египетская (изображение: Википедия)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Завтра благоприятный день для работы по дому и в огороде. В то же время лень этого дня может принести горе и несчастье.
В народе праздновали Андреев день или Андрей Налива. Этот день получил свое название из-за того, что именно к этому времени овсяные колосья начинают наливаться.
Дождь, часто сопровождающий праздник, считался хорошим признаком. Верили, что он обещает не только богатый урожай в этом году, но и дарит благополучие в следующем.
Сегодня именины празднуют: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Алексей, Константин, Кузьма, Михаил, Семен, Ирина, Дарья.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.