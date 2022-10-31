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Праздник 31 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды

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Понедельник 31 октября 2022 06:02
Праздник 31 октября: что нельзя делать, чтобы не было беды Фото: Праздник 31 октября (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

31 октября 2022 года по православной традиции почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий. Другие названия праздника: "Лука", "День святого Луки", "Лука голодный". Символом этого дня наши предки считали лук.

Что можно и нельзя делать в этот день, приметы и у кого день ангела – читайте ниже в материале Styler.

Не стоит забывать, что сегодня в мире отмечается канун Дня всех святых, или Хеллоуина, праздника, который уже стал традиционным для украинцев. Именно в ночь с 31 октября на 1 ноября стоит отмечать мистический праздник, переодеваться в жуткие костюмы и пугать друзей, требуя конфеты. Но сейчас не об этом. Лучше вспомним наши народные традиции.

Что нужно сделать 31 октября

В день Луки утром люди отправлялись в церковь, чтобы помолиться апостолу о благополучии в семье. За помощью к святому также обращались рыбаки и огородники.

По традиции, главным блюдом этого дня был лук. Считалось, если съесть 31 октября что-нибудь луковое, это защитит от недугов и простуды на целый год.

На стол подавали луковый суп или сало с сырым луком. Каждый член семьи должен был съесть хотя бы кусочек целебного овоща.

Народные приметы и традиции

  • Если снег не выпал до этого дня, то зима придет нескоро.
  • Если в этот день облака плывут с севера на юг, к солнечной погоде, а с юга на север - к непогоде.
  • Бледный месяц - будет дождь.

День ангела празднуют:

Иосиф, Юлий, Лука, Марина, Злата, Юлиана, Гаврила, Давид, Юлиан, Семен.

Что сегодня нельзя делать

  • Кроме лука нельзя употреблять любую другую острую пищу, потому что можно заболеть.
  • Рубить дрова и спиливать деревья в этот день не стоит.
  • Не следует переедать жирную пищу, а также употреблять хмельные напитки.
  • Одалживать соль кому-нибудь, даже близкому родственнику - иначе отдадите семейное счастье.
  • Нельзя оборачиваться, если ночью услышали за спиной шаги.
  • Не оставляйте окна и двери открытыми, чтобы злые духи не проникли в дом.
  • Не оставляйте на ночь белье на улице или балконе. Оно привлечет несчастье.

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