Праздник 31 июля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот необычный день

31 июля по церковному календарю отмечается праздник в честь мученика Эмилиана Доростольского. В народе день называют Омелян, Омелянов день, Омеляны, и он имеет много особых традиций.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить - узнайте в материале Styler дальше.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В это время кончалась жатва и люди коллективно освящали свои серпы, чтобы орудия труда послужили им и на следующий год.

На поле приглашали священников, чтобы они освятили землю. Также в этот день мыли серпы и лопаты святой водой, чтобы инструменты дольше служили.

На Омеляна активно продолжалась заготовка разных солений и варенья, ведь зима была не за горами.

Вечером 31 июля всей семьей ходили в баню и хорошо парились. Чтобы снять усталость, обмахивались вениками из ржаных колосков, а боли в спине снимали березовым веником.

Эзотерики говорят, что сегодня нужно быть смелыми и не бояться экспериментировать.

Что нельзя делать на праздник

Нельзя в этот день входить в баню с нательным крестом. Люди верили, что банник - дух бани может прогневаться и задушить.

Нельзя подметать в доме пол.

Не стоит выходить на улицу после заката.

В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Приметы на 31 июля

Жара в этот день указывает, что в декабре будут сильные морозы.

Уже начали желтеть листья на берегу, осень придет рано.

Какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.

День ангела отмечают люди с именами:

Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян. Обязательно поздравьте виновников с их праздником!

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