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Праздник 31 июля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот необычный день

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Понедельник 31 июля 2023 06:01
Праздник 31 июля: что строго запрещено, а что нужно сделать в этот необычный день Какой праздник 31 июля (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

31 июля по церковному календарю отмечается праздник в честь мученика Эмилиана Доростольского. В народе день называют Омелян, Омелянов день, Омеляны, и он имеет много особых традиций.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить - узнайте в материале Styler дальше.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В это время кончалась жатва и люди коллективно освящали свои серпы, чтобы орудия труда послужили им и на следующий год.

На поле приглашали священников, чтобы они освятили землю. Также в этот день мыли серпы и лопаты святой водой, чтобы инструменты дольше служили.

На Омеляна активно продолжалась заготовка разных солений и варенья, ведь зима была не за горами.

Вечером 31 июля всей семьей ходили в баню и хорошо парились. Чтобы снять усталость, обмахивались вениками из ржаных колосков, а боли в спине снимали березовым веником.

Эзотерики говорят, что сегодня нужно быть смелыми и не бояться экспериментировать.

Что нельзя делать на праздник

  • Нельзя в этот день входить в баню с нательным крестом. Люди верили, что банник - дух бани может прогневаться и задушить.
  • Нельзя подметать в доме пол.
  • Не стоит выходить на улицу после заката.
  • В этот день нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Приметы на 31 июля

  • Жара в этот день указывает, что в декабре будут сильные морозы.
  • Уже начали желтеть листья на берегу, осень придет рано.
  • Какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.

День ангела отмечают люди с именами:

Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян. Обязательно поздравьте виновников с их праздником!

Как помолиться на хороший урожай в следующем году

Сотворителю світу, повели землі Твоїй, щоб вона була плідною i принесла численні плоди. Нехай Твої роси і сонце, дощ і погода зроблять її врожайною.

Господи, ми посіяли Твоє зерно, віддане під Твій покров і Провидіння, зрошене потом Твого люду. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи і Отче наш

Просимо Тебе про це, Боже в Трійці Святій Єдиний, якому честь, хвала і подяка нині і по всі віки віків.

Амінь.

Раньше мы писали, какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье.

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