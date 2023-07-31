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Свято 31 липня: що суворо заборонено, а що треба зробити в цей незвичний день

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Понеділок 31 липня 2023 06:01
Свято 31 липня: що суворо заборонено, а що треба зробити в цей незвичний день Яке свято 31 липня (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

31 липня за церковним календарем відзначається свято на честь мученика Еміліана Доростольського. В народі день називають Омелян, Омелянів день, Омеляни, і він має багато особливих традицій.

Що можна і не можна робити, кого привітати - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити в цей день, традиції

В цей час закінчувалися жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік.

На поле запрошували священиків, щоб вони освятили землю. Також в цей день мили серпи і лопати святою водою, щоб інструменти довше служили.

На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

Увечері 31 липня всією сім'єю ходили в лазню і добре парилися. Щоб зняти втому, обмахувалися віниками з житніх колосків, а болі в спині знімали березовим віником.

Езотерики кажуть, що сьогодні треба бути сміливими та не боятися експериментувати.

Що не можна робити на свято

  • Не можна в цей день входити в баню з натільним хрестом. Люди вірили, що банник - дух лазні може прогніватися і задушити.
  • Не можна підмітати у будинку підлогу.
  • Не варто виходити на вулицю після заходу сонця.
  • У цей день не можна влаштовувати галасливі вечірки і багатолюдні застілля.

Прикмети на 31 липня

  • Спека в цей день вказує, що в грудні будуть сильні морози.
  • Вже почало жовтіти листя на березі, осінь прийде рано.
  • Яка погода в останній день липня, такою вона буде і восени.

День ангела відзначають люди з іменами:

Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян. Обов'язково привітайте винуватців з їхнім святом!

Як помолитися на добрий врожай наступного року

Сотворителю світу, повели землі Твоїй, щоб вона була плідною i принесла численні плоди. Нехай Твої роси і сонце, дощ і погода зроблять її врожайною.

Господи, ми посіяли Твоє зерно, віддане під Твій покров і Провидіння, зрошене потом Твого люду. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи і Отче наш

Просимо Тебе про це, Боже в Трійці Святій Єдиний, якому честь, хвала і подяка нині і по всі віки віків.

Амінь.

Раніше ми писали, який ювілей не можна святкувати, бо зваляться проблеми і безгрошів'я.

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