Какой юбилей нельзя праздновать, потому что свалятся проблемы и безденежье

День рождения - особый день в жизни каждого из нас. Подарки, искренние пожелания, празднование и улыбки родных и близких - с этими приятными вещами ассоциируется праздник. Но не каждый жизненный рубеж следует отмечать.

Какой юбилей лучше пропустить - узнайте из материала Styler дальше.

Празднование этого юбилея может обернуться проблемами

Речь идет о 40-летии, и на то есть свои причины. Запреты празднования этой даты есть в христианстве, астрологии, нумерологии, народных приметах и т. д.

Для мужчин и женщин 40 лет - определенный рубеж, когда еще много сил и ресурса, но вы уже набрались опыта и мудрости. Многие хотят отмечать такую дату помпезно и с размахом, но нужно знать о возможных последствиях.

Что говорит христианство

Первая ассоциация с цифрой 40 в религиозном разрезе - это чествование умершего на 40-й день. Согласно верованиям, душа человека столько времени находится на земле после своей смерти.

В Библии цифра 40 упоминается неоднократно: 40 дней продолжался Всемирный потоп, 40 лет блуждал еврейский народ по пустыне, через 40 дней после распятия Иисус вознесся на небеса.

Наверное именно поэтому в сознании людей отложилось, что эта цифра связана со страданиями, смертью, несчастьями.

Толкование народных примет о 40-летии

В народе верят, если мужчина отпразднует 40-летие, до 50-летия он не доживет. А для женщины после 40 часто приходит биологическое старение, так что праздновать здесь особенно нечего.

Эзотерики говорят, что с приходом сорокалетия энергетика человека слабеет, и если среди гостей найдется кто-то "с дурным глазом", то может сглазить юбиляра, забрать его силу и счастье.

Что думают астрологи

В астрологии существует мнение, что в момент, когда человеку исполняется сорок лет, на его жизнь начинают воздействовать Плутон и Уран. Эти планеты являются предвестниками радикальных изменений, большинство из которых негативны.

Это могут быть несчастные случаи, кризисы, проблемы с деньгами, развод, проблемы со здоровьем.

Что нельзя делать в день рождения

Независимо от даты категорически запрещено в свой день рождения: