Праздник 3 августа: что нельзя делать в Маков день, приметы

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Преподобный Исаакий Далматский был монахом, родившимся в Сирии. Он активно боролся против ереси арианства, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа. Исаакий переехал в Константинополь и молился за православных христиан, которые страдали от гонений. Он также основал монастырь у Константинополя, который стал важным местом для монахов. Умер в возрасте около 80 лет.

Преподобный Далмат был учеником Исаакия и стал главой монастыря после его смерти. Он продолжал борьбу против арианства и несторианства, еще одной ереси, отрицавшей важные части веры в Иисуса Христа. Далмат умер в V веке и оставил после себя славу как великий защитник веры.

Преподобный Фавст был монахом, жившим в монастыре, основанном Исаакием и Далматом. Он поддерживал своих наставников в борьбе против ересей. О его жизни известно немного, но считается примером верности и духовной силы.

Святых преподобных отцов наших Исаакия, Далмата и Фавста (изображение: ktds.edu.ua)

Что нельзя делать сегодня, 3 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Сплетничать или бездельничать

Ругаться и ссориться

Употреблять алкоголь и есть мясо

Брать или давать деньги взаймы.

Также не рекомендуется начинать что-нибудь новое, ведь считают, что в этот день вас обязательно настигнет неудача.

Наши предки верили, что делать амулеты сегодня категорически нельзя. Считали, что такие талисманы не оградят от нечистой силы и зла, а, наоборот, накличут горе и беду в вашу жизнь.

Народные приметы и традиции этого дня

Хорошая погода в этот день - такой она будет до конца лета

Летает много комаров и мошек - к жаре

Пауки начали активно плести паутину - ожидайте хорошую погоду

Ветряно - август будет пасмурным, а зима снежной

Идет дождь - к холодной и сырой осени.

Именно в это время наши предки начинали собирать мак, которому посвятили сегодняшний праздник - Маков день. Днем собирали цветы, а вечером общались с друзьями и родными.

За маковым урожаем пытались предсказать будущее: если в макушке много зерен, то урожай в этом году будет большим и наоборот.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Вячеслав, Николай, Иван, Кузьма.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: