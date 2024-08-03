Свято 3 серпня: що не можна робити у Маків день, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Преподобний Ісаакій Далматський був ченцем, який народився в Сирії. Він активно боровся проти єресі аріанства, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. Ісаакій переїхав до Константинополя і молився за православних християн, які страждали від гонінь. Він також заснував монастир біля Константинополя, який став важливим місцем для ченців. Помер у віці близько 80 років.

Преподобний Далмат був учнем Ісаакія і став головою монастиря після його смерті. Він продовжував боротьбу проти аріанства та несторіанства, ще однієї єресі, яка заперечувала важливі частини віри в Ісуса Христа. Далмат помер у V столітті та залишив по собі славу як великий захисник віри.

Преподобний Фавст був ченцем, який жив у монастирі, заснованому Ісаакієм і Далматом. Він підтримував своїх наставників у боротьбі проти єресей. Про його життя відомо небагато, але його вважають прикладом вірності та духовної сили.

Святих преподобних отців наших Ісаакія, Далмата і Фавста (зображення: ktds.edu.ua)

Що не можна робити сьогодні, 3 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Пліткувати чи ледарювати

Лаятися та сваритись

Вживати алкоголь та їсти м’ясо

Брати чи давати гроші у борг.

Також не рекомендується починати щось нове, адже вважають, що цього дня вас обов’язково спіткає невдача.

Наші пращури вірили, що робити амулети сьогодні суворо не можна. Вважали, що такі талісмани не захистять від нечистої сили і зла, а, навпаки, накличуть горе і біду до вашого життя.

Народні прикмети і традиції цього дня

Гарна погода цього дня - такою вона буде до кінця літа

Літає багато комарів і мошок - до спеки

Павуки почали активно плести павутину - очікуйте гарну погоду

Вітряно - серпень буде похмурим, а зима сніжною

Іде дощ - до холодної та сирої осені.

Саме в цей час наші пращури починали збирати мак, якому присвятили сьогоднішнє свято - Маків день. Вдень збирали квіти, а ввечері спілкувалися з друзями та рідними.

За маковим урожаєм намагалися передбачити майбутнє: якщо в маківці багато зерен, то урожай цього року буде великим і навпаки.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: