Свято 3 серпня: що не можна робити у Маків день, прикмети

Сьогодні, 3 серпня, свято - православні українці вшановують пам’ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста за новим церковним календарем. У народі святкують Маків день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Преподобний Ісаакій Далматський був ченцем, який народився в Сирії. Він активно боровся проти єресі аріанства, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. Ісаакій переїхав до Константинополя і молився за православних християн, які страждали від гонінь. Він також заснував монастир біля Константинополя, який став важливим місцем для ченців. Помер у віці близько 80 років.
Преподобний Далмат був учнем Ісаакія і став головою монастиря після його смерті. Він продовжував боротьбу проти аріанства та несторіанства, ще однієї єресі, яка заперечувала важливі частини віри в Ісуса Христа. Далмат помер у V столітті та залишив по собі славу як великий захисник віри.
Преподобний Фавст був ченцем, який жив у монастирі, заснованому Ісаакієм і Далматом. Він підтримував своїх наставників у боротьбі проти єресей. Про його життя відомо небагато, але його вважають прикладом вірності та духовної сили.
Святих преподобних отців наших Ісаакія, Далмата і Фавста (зображення: ktds.edu.ua)
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також не рекомендується починати щось нове, адже вважають, що цього дня вас обов’язково спіткає невдача.
Наші пращури вірили, що робити амулети сьогодні суворо не можна. Вважали, що такі талісмани не захистять від нечистої сили і зла, а, навпаки, накличуть горе і біду до вашого життя.
Саме в цей час наші пращури починали збирати мак, якому присвятили сьогоднішнє свято - Маків день. Вдень збирали квіти, а ввечері спілкувалися з друзями та рідними.
За маковим урожаєм намагалися передбачити майбутнє: якщо в маківці багато зерен, то урожай цього року буде великим і навпаки.
Сьогодні іменини святкують: Антон, В’ячеслав, Микола, Іван, Кузьма.
За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, УГКЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.