Праздник 28 мая: почему сегодня нельзя купаться, запреты и традиции
28 мая православные в Украине и мире чтят день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня празднует именины.
Какой сегодня церковный праздник
28 мая в церковном календаре отмечается день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского . Он был духовным лидером и защитником православия во время иконоборчества в VIII веке, а также учеником апостола Иоанна Богослова и помощником апостола Павла.
Родился в благочестивой семье в Кесарии Вифинийской и с детства стремился к духовности. После смерти матери его отец стал монахом, а Никита присоединился к Мидикийскому монастырю. Там он проявил свои способности и глубокую веру в Бога. Через семь лет его посвятили на пресвитера, а впоследствии он стал игуменом монастыря.
Никита Исповедник отличался большим милосердием: помогал нищим, принимал путешественников, заботился о сиротах и вдовах, с уважением относился к святым иконам. Также проповедовал Евангелие, уничтожал храмы идолов и подвергся заключению и пыткам за свою веру. Евтихий открыто критиковал идолопоклонство, проповедуя о том, что Иисус Христос - единственный истинный Бог.
Умер в глубокой старости в своем родном городе Себастии, хотя некоторые источники утверждают, что он погиб мученической смертью в начале II века. Оставил после себя мощи, у которых происходили многочисленные чудеса исцеления. Его жизнь стала примером благочестия и милосердия, и он стал убежищем для тех, кто искал духовную поддержку и милость.
Что нельзя делать 28 мая
По народным традициям сегодня нужно соблюдать определенные запреты и рекомендации:
- нельзя работать физически, этот день предназначен для молитвенного покоя
- не оставляйте дверь дома открытой, чтобы избежать неприятностей
- удерживайтесь от брани и ссор, чтобы сохранить гармонию
- к полудню закройте окна и двери, чтобы отгонять злых духов
- родителям важно не ругать своих детей, чтобы сохранить благополучие в семье
Вместо этого беременным рекомендуется идти в поле, молиться за здоровье своего будущего ребенка, а крестьянам следует вознести молитвы святому Никите за здоровье своей домашней птицы
Преподобный Никита, исповедник, епископ Халкидонский (икона: blagovist.church.ua)
Важно: предрассудки советуют не купаться в этот день в водоемах, потому что сегодня вода набирает особые свойства, которые могут принести несчастье. Поэтому лучше воздержаться от купания, чтобы избежать риска.
Народные приметы и традиции на 28 мая
В прежние времена наши предки имели немало интересных примет.
- если сегодня роса на траве - это обещает хороший урожай зерна
- безветренная погода предсказывает урожайный год
- много муравьев в муравейнике сигнализирует о приближении ветра
- если на солнце греется много ящериц - ждите дождь
- низкие полеты птиц свидетельствуют о приближении дождя
- хорошая погода обещает большой урожай
- если начнется дождь, будет сухая осень
- длинная видимость радуги на небе означает непогоду
- если осы активно летают, погода скоро улучшится
У кого сегодня день ангела
28 мая именины празднуют: Никита, Денис, Игнат, Анастасия, Захар, Дмитрий, Николай, Павел, Макар.
Напомним, ранее уже появился церковный календарь на лето 2024 года.
Читайте также церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.