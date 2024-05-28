Праздник 28 мая: почему сегодня нельзя купаться, запреты и традиции

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных традициях и запретах этого дня, а также о приметах и кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник

28 мая в церковном календаре отмечается день памяти преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского . Он был духовным лидером и защитником православия во время иконоборчества в VIII веке, а также учеником апостола Иоанна Богослова и помощником апостола Павла.

Родился в благочестивой семье в Кесарии Вифинийской и с детства стремился к духовности. После смерти матери его отец стал монахом, а Никита присоединился к Мидикийскому монастырю. Там он проявил свои способности и глубокую веру в Бога. Через семь лет его посвятили на пресвитера, а впоследствии он стал игуменом монастыря.

Никита Исповедник отличался большим милосердием: помогал нищим, принимал путешественников, заботился о сиротах и вдовах, с уважением относился к святым иконам. Также проповедовал Евангелие, уничтожал храмы идолов и подвергся заключению и пыткам за свою веру. Евтихий открыто критиковал идолопоклонство, проповедуя о том, что Иисус Христос - единственный истинный Бог.

Умер в глубокой старости в своем родном городе Себастии, хотя некоторые источники утверждают, что он погиб мученической смертью в начале II века. Оставил после себя мощи, у которых происходили многочисленные чудеса исцеления. Его жизнь стала примером благочестия и милосердия, и он стал убежищем для тех, кто искал духовную поддержку и милость.

Что нельзя делать 28 мая

По народным традициям сегодня нужно соблюдать определенные запреты и рекомендации:

нельзя работать физически, этот день предназначен для молитвенного покоя

не оставляйте дверь дома открытой, чтобы избежать неприятностей

удерживайтесь от брани и ссор, чтобы сохранить гармонию

к полудню закройте окна и двери, чтобы отгонять злых духов

родителям важно не ругать своих детей, чтобы сохранить благополучие в семье

Вместо этого беременным рекомендуется идти в поле, молиться за здоровье своего будущего ребенка, а крестьянам следует вознести молитвы святому Никите за здоровье своей домашней птицы

Преподобный Никита, исповедник, епископ Халкидонский (икона: blagovist.church.ua)

Важно: предрассудки советуют не купаться в этот день в водоемах, потому что сегодня вода набирает особые свойства, которые могут принести несчастье. Поэтому лучше воздержаться от купания, чтобы избежать риска.

Народные приметы и традиции на 28 мая

В прежние времена наши предки имели немало интересных примет.

если сегодня роса на траве - это обещает хороший урожай зерна

безветренная погода предсказывает урожайный год

много муравьев в муравейнике сигнализирует о приближении ветра

если на солнце греется много ящериц - ждите дождь

низкие полеты птиц свидетельствуют о приближении дождя

хорошая погода обещает большой урожай

если начнется дождь, будет сухая осень

длинная видимость радуги на небе означает непогоду

если осы активно летают, погода скоро улучшится

У кого сегодня день ангела

28 мая именины празднуют: Никита, Денис, Игнат, Анастасия, Захар, Дмитрий, Николай, Павел, Макар.