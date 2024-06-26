Праздник 26 июня: что нельзя делать в день Давида Земляничника, приметы
Сегодня, 26 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Давида Солунского по новому церковному календарю. В народе этот день
называют Давид Земляничник.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Давид родился в Месопотамии. Посвятил всю свою жизнь молитвам, служению людям и христианской вере.
Путь ко Христу начал в монастыре святых Феодора и Меркурия, где принял свой первый постриг. Позже нашел убежище около города Солуни, самостоятельно построив себе дом под миндальным деревом.
Там Давид провел следующие 70 лет. Каждый день читал молитвы к Богу, всегда соблюдал строгий пост и вел полностью аскетическую жизнь. Своими богобоязненностью и самоотверженностью быстро заслужил любовь и уважение верующих.
Люди уважали его как чудотворца и приходили за исцелением от всяческих недугов и болезней. Не забывал Давид и о духовном наставничестве - проповедовал смирение и направлял людей на истинный путь.
Одним из наиболее известных подвигов преподобного Давида считается столпничество - это образ жизни, при котором подвижник постоянно находился на столбе, выдерживая все погодные условия и изоляцию, также проповедуя.
Давид провел на столбе более трех лет, оставаясь в постоянной медитации и молитве все это время. Этот подвиг привлек к нему многих последователей и учеников.
Преподобный Давид поразил тогдашнее общество своей насыщенной духовной жизнью и святостью, пронизывающей все его действия. По преданиям, святой мог безболезненно брать в руки горячий уголь и оставался при этом без всякого повреждения.
Умер Давид Солунский около 540 года. Сейчас его мощи хранятся в Салониках в монастыре святой Феодоры. Также небольшая часть остатков святого была передана в дар Вознесенской Давидовой пустыне.
Давид, что в Солуне (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 26 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Примерять чужие украшения - можете навлечь беду
- Венчаться - такой брак будет коротким и несчастливым
- Брать деньги взаймы - не будет возможности вернуть
- Обижать домашних любимцев - появятся проблемы в семье.
Наши предки верили, что сегодня до восхода солнца необходимо умыться росой. Считалось, что это предотвращает проблемы с кожей и укрепляет здоровье.
Народные приметы и традиции этого дня
- Духота и жара - продолжится до самой осени
- Идет дождь - готовьтесь к "мокрому" лету
- Засуха в этот день - к плохому урожаю грибов
- Много земляники в лесу - зима будет суровой.
В народе этот день называют Давидом Земляничником. По поверьям, именно сегодня земляника полностью созревала, а ее листья приобретали целебные свойства.
Было принято готовить блины и вареники с лесной земляникой и угощать ими всех близких и родных людей. Верили, что это укрепляет здоровье и прибавляет годы к жизни.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Николай, Борис, Остап, Филипп, Кристина, Роман.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День крымскотатарского флага
- Международный день в поддержку жертв пыток
- Всемирный день производителей холода
- Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
- День рождения зубной щетки.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.
Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Благовест, SogodniSvyato, Википедия.