Праздник 23 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.

Традиции этого дня

Православная Церковь отмечает память священномученика Харалампия, пострадавшего в 202 году. В народной традиции он считается защитником от внезапной смерти, гибели без покаяния. Святому молятся об избавлении от такой беды для себя и своих родных.

Святой Прохор (фото: wikipedia.org)

По народным поверьям, нужно приступить к лечению серьезных болезней - к удачному исцелению. При этом стоит помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.

Главные приметы этого дня

Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев — ждите снегопада.

Лошадь лежит прямо на земле — потепление чувствует.

С крыш свешивается снег и не падает — будет урожай хлебов.

Ударил мороз или сильное похолодание — долго не продлится.

Яркий месяц на ночном небосклоне — скоро начнутся грозы.

Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода — март будет теплым.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит надевать черную одежду.

Не нужно занимать деньги в долг.

Не следует планировать что-либо.

Нельзя мужчинам тяжело физически трудиться.

23 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Прохор, Петр, Аркадий, Антон, Аким, Галина, Валентина и Анна.