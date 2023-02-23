Праздник 23 февраля: почему этот день особенный, у кого день ангела
23 февраля проходит православный день памяти святого Прохора Печерского и народный праздник Прохор Весновей или Харлампий.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – узнайте ниже из материала Styler.
Традиции этого дня
Православная Церковь отмечает память священномученика Харалампия, пострадавшего в 202 году. В народной традиции он считается защитником от внезапной смерти, гибели без покаяния. Святому молятся об избавлении от такой беды для себя и своих родных.
Святой Прохор (фото: wikipedia.org)
По народным поверьям, нужно приступить к лечению серьезных болезней - к удачному исцелению. При этом стоит помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.
Главные приметы этого дня
- Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев — ждите снегопада.
- Лошадь лежит прямо на земле — потепление чувствует.
- С крыш свешивается снег и не падает — будет урожай хлебов.
- Ударил мороз или сильное похолодание — долго не продлится.
- Яркий месяц на ночном небосклоне — скоро начнутся грозы.
- Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода — март будет теплым.
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит надевать черную одежду.
- Не нужно занимать деньги в долг.
- Не следует планировать что-либо.
- Нельзя мужчинам тяжело физически трудиться.
23 февраля именины отмечают владельцы таких имен: Прохор, Петр, Аркадий, Антон, Аким, Галина, Валентина и Анна.
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