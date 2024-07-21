Как правильно вести себя в храме? Объяснение церковного этикета для новичков

Православная традиция богата символикой и обрядами, а также содержит много непривычных современному уху слов и фраз. Для многих новичков кажется, что запомнить это невозможно.

Церковная иерархия

В церковных отношениях действует принцип иерархии, определяющий взаимодействие между верующими. В Церкви есть три степени священства: епископ, священник и диакон. Епископы подчиняются Патриарху (старшему епископу) и Собору (собранию) епископов. Священники подчиняются епископам, а дьяконы - священникам. Миряне, в свою очередь, слушаются как епископов, так и священников с диаконами.

За многолетнюю добросовестную службу епископа сначала повышают в сан архиепископа, а затем митрополита. Священники могут получить звание протоиерея или митрофорного протоиерея. Священники-монахи (иеромонахи) могут быть повышены в сан игумена, а впоследствии архимандрита.

Как обращаться к священнослужителям

К священнику нужно обращаться "Отче", к дьякону - "Отче-диаконе". Главу Церкви, Патриарха, мы называем "Ваше Святейшество" или "Святейший Владыко".

Во время официальных мероприятий и переписки используются другие формы обращения:

К священнику: "Ваше Преподобие" или "Ваше Преподобие"

К протоиерею: "Ваше Высокопреподобие"

К диакону: "Ваше Боголюбие".

Каждое имя имеет своего святого покровителя, который заботится о человеке. При обращении к Святым Таинствам или написании записок для поминовения следует использовать церковную форму своего имени, например, Евгений вместо Евгения, Иоанн вместо Иоанна и тому подобное.

Церковные приветствия могут отличаться в зависимости от региона. Чаще приветствуют словами "Слава Иисусу Христу" или "Слава Богу!", отвечая "Слава навеки!". Во время Рождества говорят: "Христос родился!" - "Славим Его", а на Пасху - "Христос Воскрес!" - "Поистине Воскрес!".

У кого и как брать благословение

Диаконам, монахам и мирянам следует благословлять епископа или священника. Если присутствует несколько священнослужителей, благословения принимают только у старшего из них.

Благословения у священника или епископа берут следующим образом: подходя к нему, склоняют голову, складывая руки ладонями вверх, друг на друга, и говорят: "Благословите, святой Владыко!" (к епископу) или "Отче, святой благословите!" (к священнику).

Епископ или священник осеняет благословением и кладет руку на их руки. Верующие с благоговением целуют руку, почитая благодать Божию, которую носит священнослужитель. Если благословляют крестом или иконкой, сначала целуют эту вещь, затем руку.

Во время длительных встреч благословения принимают дважды: при встрече и на прощанье. Если встреча короткая или случайная, второе благословение не требуется. Благословения у диакона или монаха не принимают, если он не является священником.

Также по благословению к священнику подходят, чтобы получить разрешение или совет относительно важного поступка или события.

Рекомендации по посещению церкви

Обращение "брат" или "сестра" среди мирян одного прихода вне богослужения допустимо, но сегодня это не является распространенной практикой. В современной православной традиции "братьями" называют монахов без священного сана, а "сестрами" - монахинь.

В некоторых регионах матушками могут называть старших женщин, которые помогают при церкви, а также жен священников. Однако правильнее называть матушкой именно маму священника или игуменья женского монастыря.

Сидеть в православном храме обычно не принято, но это разрешено для нуждающихся - из-за болезни, возраста или усталости. Во время богослужения есть моменты, когда даже сидящие должны подняться.

Когда целуют икону или крест, нужно трижды покреститься: два раза перед и один раз после поцелуя. Важно целовать руки и ноги святого на иконе, а не лицо.

В православной традиции есть особые фразы, подчеркивающие церковный этикет:

Вместо "спасибо" говорят "Спаси Господи!"

Вместо "пожалуйста" - "Во славу Божию!"

Во время трапезы вместо "вкусного" говорят "Ангела за трапезой".

Прощаясь, можно сказать "Прошу молитв", "С Богом!", "Ангела-хранителя". Однако нет ничего плохого в том, чтобы пожелать человеку просто хорошего вечера или безопасной дороги. Главное - наши благие намерения и проявление любви к ближнему.