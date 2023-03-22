Праздник 22 марта: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела
22 марта по церковному календарю праздник Сорока мучеников Севастийских, пострадавших за веру в городе Севастии во время гонения на христиан.
Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.
Традиции этого дня
В этот день молятся сорока Севастийским мученикам, чтобы их родные или близкие благополучно окончили военную службу.
В это время прилетали первые жаворонки. Именно поэтому, хозяйки выпекали специальные булки из овса или ржаного теста, которые по форме как раз и напоминают жаворонков. Медом золотят этим птицам крылышки и головки. Считается, что 22 марта нужно раздавать этих жаворонков детям, есть их самим, чтобы птицы прилетели быстрее, ведь они как раз и являются вестниками весны.
Главные приметы этого дня
- Если в этот день тепло, то столько дней удержится годная погода, а холодно - быть сорока морозам.
- В этот день считали лысых мужчин в деревне: сколько насчитают, столько еще будет морозов.
- Когда облачно и мороз, то скоро будет тепло и можно сеять.
- Какая погода на Сорок святых, такая будет и в Петровку.
- Дружно тает снег - к активному наводнения и буйных трав.
- На Сорок святых погода, то на гречку урода.
Что нельзя делать сегодня:
- Работать, даже выполнять домашнюю работу;
- Одалживать крупные суммы денег, чтобы не накликать на себя безденежье;
- Ругаться, конфликтовать с кем-либо и завидовать, чтобы не навлечь на себя беду.
22 марта именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.
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