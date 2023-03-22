Свято 22 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела
22 березня за церковним календарем свято Сорока мучеників Севастійських, які постраждали за віру у місті Севастії під час гоніння на християн.
Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.
Традиції цього дня
Цього дня моляться сорока Севастійським мученикам, щоб їхні рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.
У цей час прилітали перші жайворонки. Саме тому, господині випікали спеціальні булки з вівса або житнього тіста, які формою якраз і нагадують жайворонків. Медом золотять цим птахам крильця та голівки. Вважається, що 22 березня треба роздавати цих жайворонків дітям, є їх самим, щоб птахи прилетіли швидше, адже вони якраз і є вісниками весни.
Головні прикмети цього дня
- Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
- Цього дня вважали лисих чоловіків у селі: скільки нарахують, стільки ще буде морозів.
- Коли хмарно та мороз, то скоро буде тепло і можна сіяти.
- Яка погода на Сорок святих, така буде й у Петрівку.
- Дружно тане сніг - до активної повені та буйних трав.
- На Сорок святих погода, то на гречку виродка.
Що не можна робити сьогодні:
- Працювати, навіть виконувати домашню роботу;
- Позичати великі суми грошей, щоб не накликати на себе безгрошів'я;
- Лаятися, конфліктувати з кимось і заздрити, щоб не спричинити лихо.
22 березня іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.
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