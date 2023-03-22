Свято 22 березня: що краще не робити цього дня, у кого день ангела

22 березня за церковним календарем свято Сорока мучеників Севастійських, які постраждали за віру у місті Севастії під час гоніння на християн.

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У цей час прилітали перші жайворонки. Саме тому, господині випікали спеціальні булки з вівса або житнього тіста, які формою якраз і нагадують жайворонків. Медом золотять цим птахам крильця та голівки. Вважається, що 22 березня треба роздавати цих жайворонків дітям, є їх самим, щоб птахи прилетіли швидше, адже вони якраз і є вісниками весни.

Цього дня моляться сорока Севастійським мученикам, щоб їхні рідні чи близькі благополучно закінчили військову службу.

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