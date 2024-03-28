Церковный праздник 29 марта: что категорически нельзя делать в этот день

История церковного праздника

В церковном календаре 29 марта отмечается день памяти преподобного Марка, епископа в Сирии в IV веке.

Его деятельность была связана с борьбой за христианство и разрушением языческих храмов во время императорства Константина Великого.

Согласно поверью, его жизнь и смерть стали примером веры и стойкости.

Этот праздник является временем для молитвенного обращения к святому Марку с просьбами и благодарностями за его покровительство перед Богом.

Молитва к Марку

О, святой Марк, молюсь перед тобой с просьбой о покровительстве перед Богом. Помоги мне в моих потребностях и дари мудрость в духовных усилиях. Пусть твоя благодать будет со мною во всех действиях и решениях моих. Аминь.

Народные приметы на 29 марта

Сильный дождь и даже ливень - будет хороший сбор овса

Много березового сока свидетельствует о дождливом лете

Многие лебедей на водоемах - это признак теплой весны

Когда сороки гнезда низко вьют, можно ожидать много гроз летом

Перистые облака бегут с запада, не меняя своей формы, а горизонт хорошо виден - скоро наступит плохая погода.

Облака утром скопились в виде гор - к вечеру следует ожидать дождя

Облака быстро бегут в одну сторону - в ближайшие дни наступит жара

Галки стаями летают - скоро пойдет дождь

Что нельзя делать 29 марта

Этот день считается неблагоприятным для работы с вышивкой и другим рукоделием.

Не стоит садиться на край кровати.

Лучше избегать дальних путешествий, потому что можете столкнуться с препятствиями на пути.

По возможности воздержитесь с начала новых дел или проектов в этот день.

Запрещается в этот день давать или брать деньги в долг, потому что есть риск провести весь оставшийся год в нищете.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Не рекомендуется также громко развлекаться и веселиться.

День ангела 29 марта

Именины по новому календарю сегодня празднуют Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

Именины по старому календарю день ангела отмечают Денис, Емельян, Иван, Александр, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.