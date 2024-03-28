Церковный праздник 29 марта: что категорически нельзя делать в этот день

29 марта 2024 года по новому календарю православной церковью почитается память преподобного Марка Арефуссийского. В мире же отмечают
О том, что нельзя делать 29 марта, а также о чем народные приметы на этот день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). В мире отмечают также День добрых дел, День самопознания, День шампиньонов, Международный день русалки, Всемирный День пианиста.
Использованные источники для подготовки материала: сайт ПЦУ, Лунный календарь, Day Today.
В церковном календаре 29 марта отмечается день памяти преподобного Марка, епископа в Сирии в IV веке.
Его деятельность была связана с борьбой за христианство и разрушением языческих храмов во время императорства Константина Великого.
Согласно поверью, его жизнь и смерть стали примером веры и стойкости.
Этот праздник является временем для молитвенного обращения к святому Марку с просьбами и благодарностями за его покровительство перед Богом.
О, святой Марк, молюсь перед тобой с просьбой о покровительстве перед Богом. Помоги мне в моих потребностях и дари мудрость в духовных усилиях. Пусть твоя благодать будет со мною во всех действиях и решениях моих. Аминь.
Именины по новому календарю сегодня празднуют Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.
Именины по старому календарю день ангела отмечают Денис, Емельян, Иван, Александр, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, когда празднуют Пасху в 2024 году.
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