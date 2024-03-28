Церковне свято 29 березня: що категорично не можна робити цього дня

29 березня 2024 року за новим календарем православною церквою вшановується пам'ять преподобного Марка Арефусійського. А у світі відзначають
Про те, що не можна робити 29 березня, а також про що народні прикмети на цей день, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler). У світі відзначають також День добрих справ, День самопізнання, День печериць, Міжнародний день русалки, Всесвітній День піаніста.
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, Day Today.
У церковному календарі 29 березня відзначається день пам’яті преподобного Марка, єпископа у Сирії у IV столітті.
Його діяльність була пов’язана з боротьбою за християнство та руйнуванням язичницьких храмів під час імператорства Костянтина Великого.
Згідно з повір’ям, його життя і смерть стали прикладом віри та стійкості.
Це свято є часом для молитовного звернення до святого Марка з проханнями і подяками за його заступництво перед Богом.
О, святий Марку, молюся перед тобою з проханням про заступництво перед Богом. Допоможи мені у моїх потребах і даруй мудрість у духовних зусиллях. Нехай твоя благодать буде зі мною в усіх діях і рішеннях моїх. Амінь.
Іменини за новим календарем сьогодні святкують Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.
Іменини за старим календарем день ангела відзначають Денис, Омелян, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.
До речі, раніше ми розповідали про те, коли святкують Великдень у 2024 році.
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