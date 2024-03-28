Церковне свято 29 березня: що категорично не можна робити цього дня

Історія церковного свята

У церковному календарі 29 березня відзначається день пам’яті преподобного Марка, єпископа у Сирії у IV столітті.

Його діяльність була пов’язана з боротьбою за християнство та руйнуванням язичницьких храмів під час імператорства Костянтина Великого.

Згідно з повір’ям, його життя і смерть стали прикладом віри та стійкості.

Це свято є часом для молитовного звернення до святого Марка з проханнями і подяками за його заступництво перед Богом.

Молитва до Марка

О, святий Марку, молюся перед тобою з проханням про заступництво перед Богом. Допоможи мені у моїх потребах і даруй мудрість у духовних зусиллях. Нехай твоя благодать буде зі мною в усіх діях і рішеннях моїх. Амінь.

Народні прикмети на 29 березня

Сильний дощ і навіть злива - буде хороший збір вівса

Багато березового соку свідчить про дощове літо

Багато лебедів на водоймі - це ознака теплої весни

Коли сороки гнізда низько в'ють, можна чекати багато гроз влітку

Перисті хмари біжать із заходу, не змінюючи своєї форми, а горизонт добре видно - скоро настане погана погода.

Хмари вранці скупчилися у вигляді гір - до вечора слід чекати дощу

Хмари швидко біжать в одну сторону - найближчими днями настане спека

Галки зграями літають - скоро піде дощ

Що не можна робити 29 березня

Цей день вважається несприятливим для роботи з вишивкою і іншим рукоділлям

Не варто сідати на край ліжка.

Краще уникати дальніх подорожей, оскільки можете зіштовхнутися з перешкодами на шляху.

По можливості утримайтеся від початку нових справ чи проектів у цей день.

Забороняється в цей день давати або брати гроші в борг, бо є ризик провести весь рік, що залишився, в злиднях.

Заборонено займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується також гучно розважатися і веселитися.

День ангела 29 березня

Іменини за новим календарем сьогодні святкують Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.

Іменини за старим календарем день ангела відзначають Денис, Омелян, Іван, Олександр, Павло, Роман, Трохим, Еміль, Юліан, Ян.