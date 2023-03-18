Праздник 18 марта: что лучше сегодня не делать, приметы, именины

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте в материале Styler.

Традиции этой даты

Конон жил приблизительно в III столетии, во времена правления Деция Траяна. Его родиной был Назарет Галилейский, но проживал он в Памфилийском городе Мандон. На месте, названном Кармена, Конон разбил огород и ел только пищу, которую сам выращивал. Он был добрым, незлопамятным и простодушным человеком. Грамоты не знал. Но это не помешало ему вести тихую богоугодную жизнь.

Когда наместник Публий пришел в город для очищения его от христиан, ему тут же доложили о Кононе. К нему послали стражников. Конона доставили на суд, предложили отречься от своей веры и принести дары языческим идолам. Но святой твердо и гордо заявил, что не желает даже помышлять на эту тему. За это в его ноги забили множество гвоздей и гнали впереди колесницы наместника до тех пор, пока мученик с молитвой на губах не отдал душу Богу.

Главные приметы этого дня

Грачи гнездятся - через три недели можно сеять хлеб.

Если на Конона босыми ногами навоз топчешь - ноги болеть не будут.

Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.

Взять в руки вилы - к граду летом.

Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками - долго не прослужат.

Если муж с женой выпьют вино с корицей, их чувства будут крепкими и сильными.

В этот день Конону Градарю принято молиться не только об урожае, но и о здоровье лошадей и об избавлении от оспы.

18 марта следует помянуть тех, кто умер неестественной смертью, и помолиться за тех, кто пропал, чтобы они нашлись живыми.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками, поскольку считается, что купленные товары в этот день долго не прослужат.

В день Конона нельзя брать в руки ни грабли, ни вилы, чтобы летом град не побил посевы.

Именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Архелай, Георгий, Давид, Евлампий, Евлогий, Иван, Ираида, Исихий, Кирилл, Конон, Константин, Мардарий, Марк, Николай, Онисий, Феофан, Федор,