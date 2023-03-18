Свято 18 березня: що краще сьогодні не робити, прикмети, іменини

Що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела – читайте у матеріалі Styler.

Традиції цієї дати

Конон жив приблизно в III столітті, за правління Деція Траяна. Його батьківщиною був Назарет Галілейський, але мешкав він у Памфілійському місті Мандон. На місці, названому Кармена, Конон розбив город та їв лише їжу, яку сам вирощував. Він був доброю, незламною і простодушною людиною. Грамоти не знав. Але це не завадило йому вести тихе життя.

Коли намісник Публій прийшов у місто для очищення його від християн, йому одразу доповіли про Конона. До нього надіслали стражників. Конона доставили на суд, запропонували зректися своєї віри і принести дари язичницьким ідолам. Але святий твердо і гордо заявив, що не бажає навіть думати на цю тему. За це в його ноги забили безліч цвяхів і гнали попереду колісниці намісника доти, доки мученик із молитвою на губах не віддав душу Богові.

Головні прикмети цього дня

Граки гніздяться – за три тижні можна сіяти хліб.

Якщо на Конона босими ногами гній топчеш - ноги боліти не будуть.

Хороший день для догляду за кімнатними рослинами, пересадки герані та розмарину.

Взяти до рук вила – до граду влітку.

Не варто 18 березня вирушати до магазину за покупками – довго не прослужать.

Якщо чоловік із дружиною вип'ють вино з корицею, їхні почуття будуть міцними та сильними.

Цього дня Конону Градарю заведено молитися не лише за врожай, а й за здоров'я коней та про порятунок від віспи.

18 березня слід згадати тих, хто помер неприродною смертю, і помолитися за тих, хто зник, щоб вони знайшлися живими.

Що не можна робити у цей день

Не варто 18 березня вирушати до магазину за покупками, оскільки вважається, що куплені товари цього дня довго не прослужать.

У день Конона не можна брати до рук ні граблі, ні вила, щоб улітку град не побив посіви.

Іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Іраїда, Ісіхій, Кирило, Конон, Костянтин, Мардарій, Марк, Микола, Онисій, Феофан, Федір,