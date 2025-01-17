Праздник 17 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

О том, какой праздник сегодня 17 января, а также о его истории, главных запретах и традициях рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Преподобный Антоний Великий был одним из наиболее известных святых раннего христианства. Также Антоний считается основателем христианского отшельничества в пустыне, отшельнического монашества и инициатором монашеской жизни.

Святой родился в 251 году в городке Коми на территории Египта. Семья, в которой родился Антоний, была состоятельной и придерживалась христианской веры. Когда парню был 21 год, умерли его родители. Тогда Антоний раздал все имущество нуждающимся, а сам оставил имение родителей и перебрался в пустыню.

Святой поселился на горе на берегу Нила, построив дом и проведя в одиночестве 20 лет. По церковным преданиям, Антония много раз пытался соблазнить дьявол, но святой постоянно молился и придерживался строгих обетов.

После 305 года Антоний прервал уединение, чтобы помочь отшельникам-ученикам организовать монашескую жизнь. В 311 году святой отправился в Александрию, чтобы помочь христианам во время преследования императором Максимианом. Через 2 года, когда угроза гонений миновала, Антоний отправился в монастырь на берегу Красного моря.

Проведя в уединении около 70 лет, святой отправился к Павлу Отшельнику, чтобы сообщить ему о прекращении гонений на христиан. Также через 8 лет Антонию пришлось снова прервать отшельничество, чтобы по приглашению Афанасия Великого пресечь ересь ариан в Александрии.

После этого святой вернулся в свою пещеру на горе и дожил до 105 лет, мирно почив. Мощи Антония были перенесены в Сент-Антуан-л'Аббеи французским графом Жоселином.

Что сегодня нельзя делать

Согласно верованиям предков, в этот день не стоит выполнять некоторую домашнюю работу, а также действовать бездумно. Чтобы не навлечь на себя или семью проблемы, сегодня нельзя:

сквернословить и ссориться

злоупотреблять алкоголем или переедать

прясть и вязать

В народном календаре день считался переломным моментом зимы. Также предки верили что, поскольку святой Антон боролся с демонами, сегодня можно отпугнуть злую силу и защитить себя от ведьм.

Для этого совершали определенные обряды, например, проводили ножом или серпом по дороге, которая вела к дому.

Главные приметы этого дня

Если сегодня тепло - зима будет без морозов

Если сегодня удалось заметить двух белок в одном дупле, или утром громко щебечут синицы - к длительным и лютым морозам

17 января идет снег - весна будет поздней

Если небо ночью безоблачное и видна луна - урожай будет хуже, чем в прошлом году; а если ночь облачная - будет хороший урожай зерновых культур

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 17 января именины празднуют: Павел, Георгий, Антон, Антонина, Виктор, Ян, Егор, Иван.

А по старому стилю сегодня день ангела у обладателей таких имен: Архип, Аристарх, Ефим, Тимофей, Лука, Афанасий, Денис, Клим, Иосиф, Марк, Николай, Трофим, Александр, Яков, Артем, Остап, Павел, Родион, Прохор, Станислав, Степан, Семен, Филипп, Эраст.