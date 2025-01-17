Свято 17 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Про те, яке свято сьогодні 17 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Преподобний Антоній Великий був одним з найбільш відомих святих раннього християнства. Також Антоній вважається засновником християнського пустельництва, відлюдницького чернецтва та ініціатором монашого життя.

Святий народився в 251 році в містечку Комі на території Єгипту. Родина, в якій народився Антоній, була заможною та дотримувалась християнської віри. Коли хлопцю був 21 рік, померли його батьки. Тоді Антоній роздав все майно нужденним, а сам полишив маєток батьків і перебрався до пустелі.

Святий оселився на горі на березі Нілу, збудувавши оселю та провівши в самотності 20 років. За церковними переказами, Антонія багато разів намагався спокусити диявол, але святий постійно молився та дотримувався сурових обітниць.

Після 305 року Антоній перервав усамітнення, щоб допомогти пустельникам-учням організувати чернече життя. В 311 році святий вирушив до Александрії, щоб допомогти християнам під час переслідування імператором Максиміаном. За 2 роки, коли загроза гонінь минула, Антоній вирушив до монастиря на березі Червоного моря.

Провівши в усамітнені близько 70 років, святий вирушив до Павла Пустельника, щоб повідомити йому про припинення гоніння християн. Також за 8 років Антонію довелося знову перервати відлюдництво, щоб за запрошенням Афанасія Великого припинити єресь аріан в Александрії.

Після цього святий повернувся в свою печеру на горі та дожив до 105 років, мирно спочивши. Мощі Антонія були перенесені до Сент-Антуан-л'Аббеї французьким графом Жоселіном.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до вірувань пращурів, в цей день не варто виконувати деяку хатню роботу, а також діяти бездумно. Аби не накликати на себе чи родину негаразди, сьогодні не можна:

лихословити і сваритися

зловживати алкоголем або переїдати

прясти та в'язати

В народному календарі день вважався переломним моментом зими. Також предки вірили що, оскільки святий Антон боровся з демонами, сьогодні можна відлякати злу силу та захистити себе від відьом.

Для цього здійснювали певні обряди, наприклад, проводили ножем чи серпом по дорозі, яка вела до будинку.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні тепло - зима буде без морозів

Якщо сьогодні вдалося помітити двох білок в одному дуплі, або вранці голосно щебечуть синиці - до тривалих і лютих морозів

17 січня йде сніг - весна буде пізньою

Якщо небо вночі безхмарне і видно місяць - врожай буде гіршим, ніж торік; а якщо ніч хмарна - буде хороший врожай зернових культур

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 17 січня іменини святкують: Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван.

А за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст.