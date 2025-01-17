Свято 17 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети
В п'ятницю 17 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого. За старим календарем сьогодні - собор 70 святих апостолів.
Про те, яке свято сьогодні 17 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Історія церковного свята
Преподобний Антоній Великий був одним з найбільш відомих святих раннього християнства. Також Антоній вважається засновником християнського пустельництва, відлюдницького чернецтва та ініціатором монашого життя.
Святий народився в 251 році в містечку Комі на території Єгипту. Родина, в якій народився Антоній, була заможною та дотримувалась християнської віри. Коли хлопцю був 21 рік, померли його батьки. Тоді Антоній роздав все майно нужденним, а сам полишив маєток батьків і перебрався до пустелі.
Святий оселився на горі на березі Нілу, збудувавши оселю та провівши в самотності 20 років. За церковними переказами, Антонія багато разів намагався спокусити диявол, але святий постійно молився та дотримувався сурових обітниць.
Після 305 року Антоній перервав усамітнення, щоб допомогти пустельникам-учням організувати чернече життя. В 311 році святий вирушив до Александрії, щоб допомогти християнам під час переслідування імператором Максиміаном. За 2 роки, коли загроза гонінь минула, Антоній вирушив до монастиря на березі Червоного моря.
Провівши в усамітнені близько 70 років, святий вирушив до Павла Пустельника, щоб повідомити йому про припинення гоніння християн. Також за 8 років Антонію довелося знову перервати відлюдництво, щоб за запрошенням Афанасія Великого припинити єресь аріан в Александрії.
Після цього святий повернувся в свою печеру на горі та дожив до 105 років, мирно спочивши. Мощі Антонія були перенесені до Сент-Антуан-л'Аббеї французьким графом Жоселіном.
Що сьогодні не можна робити
Відповідно до вірувань пращурів, в цей день не варто виконувати деяку хатню роботу, а також діяти бездумно. Аби не накликати на себе чи родину негаразди, сьогодні не можна:
- лихословити і сваритися
- зловживати алкоголем або переїдати
- прясти та в'язати
В народному календарі день вважався переломним моментом зими. Також предки вірили що, оскільки святий Антон боровся з демонами, сьогодні можна відлякати злу силу та захистити себе від відьом.
Для цього здійснювали певні обряди, наприклад, проводили ножем чи серпом по дорозі, яка вела до будинку.
Головні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні тепло - зима буде без морозів
- Якщо сьогодні вдалося помітити двох білок в одному дуплі, або вранці голосно щебечуть синиці - до тривалих і лютих морозів
- 17 січня йде сніг - весна буде пізньою
- Якщо небо вночі безхмарне і видно місяць - врожай буде гіршим, ніж торік; а якщо ніч хмарна - буде хороший врожай зернових культур
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем, 17 січня іменини святкують: Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван.
А за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.