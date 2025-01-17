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Свято 17 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

П'ятниця 17 січня 2025 06:00
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Свято 17 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети Яке церковне свято 17 січня (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В п'ятницю 17 січня православна церква вшановує пам'ять преподобного Антонія Великого. За старим календарем сьогодні - собор 70 святих апостолів.

Про те, яке свято сьогодні 17 січня, а також про його історію, головні заборони та традиції розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Преподобний Антоній Великий був одним з найбільш відомих святих раннього християнства. Також Антоній вважається засновником християнського пустельництва, відлюдницького чернецтва та ініціатором монашого життя.

Святий народився в 251 році в містечку Комі на території Єгипту. Родина, в якій народився Антоній, була заможною та дотримувалась християнської віри. Коли хлопцю був 21 рік, померли його батьки. Тоді Антоній роздав все майно нужденним, а сам полишив маєток батьків і перебрався до пустелі.

Святий оселився на горі на березі Нілу, збудувавши оселю та провівши в самотності 20 років. За церковними переказами, Антонія багато разів намагався спокусити диявол, але святий постійно молився та дотримувався сурових обітниць.

Після 305 року Антоній перервав усамітнення, щоб допомогти пустельникам-учням організувати чернече життя. В 311 році святий вирушив до Александрії, щоб допомогти християнам під час переслідування імператором Максиміаном. За 2 роки, коли загроза гонінь минула, Антоній вирушив до монастиря на березі Червоного моря.

Провівши в усамітнені близько 70 років, святий вирушив до Павла Пустельника, щоб повідомити йому про припинення гоніння християн. Також за 8 років Антонію довелося знову перервати відлюдництво, щоб за запрошенням Афанасія Великого припинити єресь аріан в Александрії.

Після цього святий повернувся в свою печеру на горі та дожив до 105 років, мирно спочивши. Мощі Антонія були перенесені до Сент-Антуан-л'Аббеї французьким графом Жоселіном.

Що сьогодні не можна робити

Відповідно до вірувань пращурів, в цей день не варто виконувати деяку хатню роботу, а також діяти бездумно. Аби не накликати на себе чи родину негаразди, сьогодні не можна:

  • лихословити і сваритися
  • зловживати алкоголем або переїдати
  • прясти та в'язати

В народному календарі день вважався переломним моментом зими. Також предки вірили що, оскільки святий Антон боровся з демонами, сьогодні можна відлякати злу силу та захистити себе від відьом.

Для цього здійснювали певні обряди, наприклад, проводили ножем чи серпом по дорозі, яка вела до будинку.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні тепло - зима буде без морозів
  • Якщо сьогодні вдалося помітити двох білок в одному дуплі, або вранці голосно щебечуть синиці - до тривалих і лютих морозів
  • 17 січня йде сніг - весна буде пізньою
  • Якщо небо вночі безхмарне і видно місяць - врожай буде гіршим, ніж торік; а якщо ніч хмарна - буде хороший врожай зернових культур

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем, 17 січня іменини святкують: Павло, Георгій, Антон, Антоніна, Віктор, Ян, Єгор, Іван.

А за старим стилем сьогодні день ангела у власників таких імен: Архип, Аристарх, Юхим, Тимофій, Лука, Афанасій, Денис, Клим, Йосип, Марк, Микола, Трохим, Олександр, Яків, Артем, Остап, Павло, Родіон, Прохор, Станіслав, Степан, Семен, Пилип, Ераст.

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    Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, Вікіпедія.

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