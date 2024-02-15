Когда будем праздновать Масленицу в 2024 году и лакомиться блинами
Масленицу в Украине празднуют каждый год. Традиционно Масленица начинается за неделю до Великого поста и длится семь дней. Она символизирует проводы зимы и встречу весны. На Масленицу есть определенные традиции и обряды, имеющие свое символическое значение.
Когда в Украине в 2024 году будут праздновать Масленицу и какие традиции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использованы источники: DayToday, Календарь праздников, Ділова мова
Когда будет Масленица
В 2024 году Масленица начнется поздно - 11 марта. Преимущественно этот праздник выпадает на конец февраля - начало марта, но в этом году у нас поздняя Пасха, а Великий пост начнется только 18 марта.
Пасху празднуем 5 мая.
Традиции Масленицы
Праздник Масленицы очень древний, он появился еще до христианства. Некоторые обряды сохранились со времен славян и языческих традиций, а некоторые появились уже во времена христианства. Многие Масленицы не считают праздником.
На Масленицу гуляют и празднуют целую неделю и каждый имеет свое название и традиции:
Понедельник - встреча Масленицы
Вторник - Заигрыши
Среда - Тещины блины
Четверг - Разгуляй
Пятница - Тещины вечеринки
Суббота - Золовкины посиделки
Воскресенье - прощено и провода Масленицы
Самая главная традиция – блины. Их пекут в большом количестве, подают с разными начинками, угощают родных и друзей.
С давних времен на Масленицу совершали народные гуляния, ярмарки, вечерние посиделки, начинали сватовство и знакомство с будущими родственниками.
Считалось, чем веселее и богаче отпразднуешь Масленицу - тем лучше будет весь следующий год. На праздник ходили в гости, налаживали отношения в семье, устраивали массовые мероприятия с играми, забавами.
Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. В этот день древние славяне сжигали чучело Масленицы, которая символизировала зиму. В этот день прощаются с зимой и встречают весну. А еще принято просить прощения у родных, у друзей и у всех, кого вы когда-нибудь обидели.
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