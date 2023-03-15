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Праздник 15 марта: чем особенный этот день, что сегодня нельзя делать

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Среда 15 марта 2023 06:00
Праздник 15 марта: чем особенный этот день, что сегодня нельзя делать Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

15 марта православные христиане отмечают день памяти священномученика Феодота Кирейского. В народе же этот праздник называли Федот Ветронос.

Читайте в материале Styler, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции этого дня

Праздник Федотов день приходится на время Великого поста. Поэтому традиции и обычаи празднования этого дня обычно исходят из этого. То есть пища должна быть на столе постной, веселиться в этот день нельзя. Также нужно всячески избегать ссор и конфликтов, дурных мыслей и любого негатива в этот день.

В Федотов день огородники сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты.

Важные приметы этого дня

  • Какая погода, таким и июль будет.
  • Солнце светит в полдень - это хороший знак, и можно рассчитывать на богатый урожай хлеба.
  • Если дует теплый и южный ветер, то лето, по приметам, будет дождливым и теплым.
  • Холодный северный ветер со снегом предвещает соответственно холодное лето.
  • Ветер на Федота считался несчастливым, поскольку мог "надуть" какую-либо болезнь.
  • Ударили 15 марта морозы - жди проблем с заготовкой корма для скота и плохих сенокосов.
  • Оттепель на Федота - под землей источники закипели.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя покупать в этот день одежду или же штопать носки.
  • Нельзя поднимать в этот день деньги, их могли заговорить на бедность, лучше пройдите мимо.
  • Нельзя в этот день заправлять чем-либо кашу, кроме меда, тогда здоровье не потеряется.

15 марта именины отмечают владельцы таких имен: Федот, Иосиф, Николай, Арсений.

Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

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