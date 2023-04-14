Праздник 14 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела

14 апреля православные вспоминают о святой Марии Египетской и молятся ей, чтобы она защитила от порчи и сглаза.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Святая Мария была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.
Для этого наши предки также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.
В этот день именины празднует Мария, Ефим и Марк. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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