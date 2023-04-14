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Праздник 14 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

14 апреля православные вспоминают о святой Марии Египетской и молятся ей, чтобы она защитила от порчи и сглаза.

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

Что известно об этом дне

Святая Мария была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.

Для этого наши предки также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.

Важные приметы на 14 апреля

  • Если домашние животные громко кричат - будет непогода.
  • Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.
  • Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру этого дня - будет теплая погода.
  • Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.
  • Если синие облака плывут по небу - будет теплая и влажная погода.
  • Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.

Что нельзя делать в день Марии

  • Нельзя ругаться с семьей — кто поругается, тот уже не помирится;
  • Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся;
  • Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.

В этот день именины празднует Мария, Ефим и Марк. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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