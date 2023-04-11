Синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине

Пасха в Украине будет праздноваться 16 апреля, в воскресенье. К сожалению, погода не побалует нас весенним теплом.

В материале Styler читайте - какой прогноз на светлый праздник дают народные синоптики.

Погода на Пасху в Украине

К сожалению, погода на праздник совсем не порадует людей теплом. С этим солидарны практически все синоптики.

Например, народный синоптик Игорь Кибальчич в своем обзоре прогнозирует на Пасху отсутствие существенных осадков. Погодные условия будет определять гребень антициклона с севера.

"Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3-8°, днем +11-16°. На севере Левобережья ночью 0+5°, днем +8-13°", - сообщил он.

Синоптик Станислав Щедрин сообщает, что на Пасху в Украине будет больше холодно, чем тепло. Температура воздуха по всей стране будет составлять в пределах +12-17 градусов.

"В воскресенье, 16 апреля, в стране будет господствовать преимущественно сухая и малооблачная погода, лишь кое-где возможны локальные ливни, кое-где с грозами", - отметил он.

Народный синоптик Наталка Диденко прогнозирует на Пасху свежую погоду, без ощутимого тепла.

"На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов, свеженько, думайте, что одеть красивое потеплее, днем ​​16 апреля предполагается +9+12 градусов. Дожди более вероятны только в западных областях", - сообщила эксперт.