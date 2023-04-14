Свято 14 квітня: що краще не робити цього дня весни, у кого день ангела

14 квітня православні згадують про святу Марію Єгипетську і моляться їй, щоб вона захистила від порчі та пристріту.
У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.
Свята Марія була жіночою покровителькою, і цей день вважається жіночим святом. Наші пращури вірили, що у цей світлий день кожна заміжня жінка може залучити щастя до свого шлюбу.
Для цього наші пращури також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином та медом. До кінця другого квітневого тижня активно розливались річки, що виходили з берегів. Час вважався непридатним для риболовлі та походів у ліс.
Цього дня іменини святкує Марія, Юхим та Марк. Привітайте цих людей із днем ангела!
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