Праздник 14 апреля: что лучше не делать в этот день весны, у кого день ангела
14 апреля православные вспоминают о святой Марии Египетской и молятся ей, чтобы она защитила от порчи и сглаза.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
Что известно об этом дне
Святая Мария была женской покровительницей и этот день считается женским праздником. Наши предки верили, что в этот светлый день каждая замужняя женщина может привлечь счастье в свой брак.
Для этого наши предки также отмывали входные двери водой с добавленным в нее вином и медом. К концу второй апрельской недели активно разливались реки, выходили из берегов. Время считалось неподходящим для рыбной ловли и походов в лес.
Важные приметы на 14 апреля
- Если домашние животные громко кричат - будет непогода.
- Если в этот день гремит гроза - лето предстояло засушливое.
- Если глухие раскаты грома стали слышны только к вечеру этого дня - будет теплая погода.
- Молнии, сверкающие без раскатов грома, обещали жаркое и сухое лето.
- Если синие облака плывут по небу - будет теплая и влажная погода.
- Если пчелы в этот день вылетали из ульев и кружили над ними дружным роем, ожидали раннюю весну.
Что нельзя делать в день Марии
- Нельзя ругаться с семьей — кто поругается, тот уже не помирится;
- Нельзя проводить день вдали от семьи, а то пути больше не пересекутся;
- Нельзя ссориться, браниться, ругаться, сквернословить и клеветать.
В этот день именины празднует Мария, Ефим и Марк. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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