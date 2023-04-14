Свято 14 квітня: що краще не робити цього дня весни, у кого день ангела

14 квітня православні згадують про святу Марію Єгипетську і моляться їй, щоб вона захистила від порчі та пристріту.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.

Що відомо про цей день

Свята Марія була жіночою покровителькою, і цей день вважається жіночим святом. Наші пращури вірили, що у цей світлий день кожна заміжня жінка може залучити щастя до свого шлюбу.

Для цього наші пращури також відмивали вхідні двері водою з доданим до неї вином та медом. До кінця другого квітневого тижня активно розливались річки, що виходили з берегів. Час вважався непридатним для риболовлі та походів у ліс.

Важливі прикмети на 14 квітня

Якщо свійські тварини голосно кричать - буде негода.

Наші пращури помітили, якщо у цей день грім - дощ.

Якщо глухі гуркіт грому стали чути лише до вечора цього дня - буде тепла погода.

Блискавки, що сяють без гуркоту грому, обіцяли спекотне та сухе літо.

Якщо сині хмари пливуть небом - буде тепла і волога погода.

Якщо бджоли у цей день вилітали з вуликів і кружляли над ними дружним роєм, чекали на ранню весну.

Що не можна робити у день Марії

Не можна лаятися із сім'єю — хто посвариться, той уже не помириться;

Не можна проводити день далеко від сім'ї, бо шляхи більше не перетнуться;

Не можна сваритися, лаятися, поганословити.

Цього дня іменини святкує Марія, Юхим та Марк. Привітайте цих людей із днем ангела!