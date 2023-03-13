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Праздник 13 марта: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и родных беду

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Понедельник 13 марта 2023 06:00
Праздник 13 марта: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и родных беду Какой праздник 13 марта (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

13 марта 2023 года в церковном календаре чтят память преподобного Василия Декаполита. В народе этот праздник называли Василия Теплого, Василия Крапельника, Василия Дровосека. Этот день имел особые традиции, приметы и обычаи.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить - в материале Styler ниже.

Что нужно сделать сегодня, важные традиции

Когда-то считалось, что с этого дня начинают звенеть капли и таять снег. "Дроворубом" праздник Василия стали называть потому, что в этот день рубили дрова и везли на санях к реке для сплава по воде.

В народе 13 марта называли "Капельник" из-за того, что уже повсюду был слышен звук от капель, падающих на землю из сосулек. Наши предки даже считали этот день началом настоящей весны. Говорили, если тают сосульки, то это плачет зима.

А еще 13 марта начинали запасаться сосновой завязью, чтобы потом из нее приготовить лекарство. Принесенная в дом на Василия сосновая веточка подарит здоровье на весь год, а питье отвара из сосновых шишек обещает семейное благополучие.

Пытались в этот день испечь пирог и угостить им близких. Верили, если такой пирог съесть натощак, то будешь счастлив.

Важные приметы на Василия Теплого

  • Дождь - к хорошему лету.
  • Пасмурная погода 13 марта - к ночным заморозкам.
  • Длинные сосульки на Василия - к затяжной весне.
  • Если на проталинах вокруг деревьев "крутые" края, то весна будет солнечной и теплой, а если края таловин пологие - к затяжной и холодной весне.
  • На Василия видны круги на солнце – лето будет урожайным.
  • Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то лето будет хорошим.
  • Главная поговорка праздника: "Придет Василий - зима заплачет".

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.
  • Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.
  • Не стоит лгать и делиться своими планами.
  • Не торопитесь, лучше не планировать все новые дела на один день.
  • Запрещено избавляться от ненужных вещей.
  • Нельзя быть негостеприимным.
  • Лучше отказаться от стрижки 13 марта, потому что можно навредить волосам.

У кого именины 13 марта

День ангела сегодня у Василия, Касияна, Киры, Марии. Также именины празднуют Николай, Арсений, Сергий, Нестор, Иоанн.

Раньше мы писали, когда в этом году будут праздновать Пасху и будут ли длинные выходные.

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