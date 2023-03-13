Праздник 13 марта: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и родных беду

13 марта 2023 года в церковном календаре чтят память преподобного Василия Декаполита. В народе этот праздник называли Василия Теплого, Василия Крапельника, Василия Дровосека. Этот день имел особые традиции, приметы и обычаи.

Что можно и нельзя делать, кого поздравить - в материале Styler ниже.

Что нужно сделать сегодня, важные традиции

Когда-то считалось, что с этого дня начинают звенеть капли и таять снег. "Дроворубом" праздник Василия стали называть потому, что в этот день рубили дрова и везли на санях к реке для сплава по воде.

В народе 13 марта называли "Капельник" из-за того, что уже повсюду был слышен звук от капель, падающих на землю из сосулек. Наши предки даже считали этот день началом настоящей весны. Говорили, если тают сосульки, то это плачет зима.

А еще 13 марта начинали запасаться сосновой завязью, чтобы потом из нее приготовить лекарство. Принесенная в дом на Василия сосновая веточка подарит здоровье на весь год, а питье отвара из сосновых шишек обещает семейное благополучие.

Пытались в этот день испечь пирог и угостить им близких. Верили, если такой пирог съесть натощак, то будешь счастлив.

Важные приметы на Василия Теплого

Дождь - к хорошему лету.

Пасмурная погода 13 марта - к ночным заморозкам.

Длинные сосульки на Василия - к затяжной весне.

Если на проталинах вокруг деревьев "крутые" края, то весна будет солнечной и теплой, а если края таловин пологие - к затяжной и холодной весне.

На Василия видны круги на солнце – лето будет урожайным.

Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то лето будет хорошим.

Главная поговорка праздника: "Придет Василий - зима заплачет".

Что нельзя делать в этот день

В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.

Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.

Не стоит лгать и делиться своими планами.

Не торопитесь, лучше не планировать все новые дела на один день.

Запрещено избавляться от ненужных вещей.

Нельзя быть негостеприимным.

Лучше отказаться от стрижки 13 марта, потому что можно навредить волосам.

У кого именины 13 марта

День ангела сегодня у Василия, Касияна, Киры, Марии. Также именины празднуют Николай, Арсений, Сергий, Нестор, Иоанн.