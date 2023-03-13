Праздник 13 марта: что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя и родных беду
13 марта 2023 года в церковном календаре чтят память преподобного Василия Декаполита. В народе этот праздник называли Василия Теплого, Василия Крапельника, Василия Дровосека. Этот день имел особые традиции, приметы и обычаи.
Что можно и нельзя делать, кого поздравить - в материале Styler ниже.
Что нужно сделать сегодня, важные традиции
Когда-то считалось, что с этого дня начинают звенеть капли и таять снег. "Дроворубом" праздник Василия стали называть потому, что в этот день рубили дрова и везли на санях к реке для сплава по воде.
В народе 13 марта называли "Капельник" из-за того, что уже повсюду был слышен звук от капель, падающих на землю из сосулек. Наши предки даже считали этот день началом настоящей весны. Говорили, если тают сосульки, то это плачет зима.
А еще 13 марта начинали запасаться сосновой завязью, чтобы потом из нее приготовить лекарство. Принесенная в дом на Василия сосновая веточка подарит здоровье на весь год, а питье отвара из сосновых шишек обещает семейное благополучие.
Пытались в этот день испечь пирог и угостить им близких. Верили, если такой пирог съесть натощак, то будешь счастлив.
Важные приметы на Василия Теплого
- Дождь - к хорошему лету.
- Пасмурная погода 13 марта - к ночным заморозкам.
- Длинные сосульки на Василия - к затяжной весне.
- Если на проталинах вокруг деревьев "крутые" края, то весна будет солнечной и теплой, а если края таловин пологие - к затяжной и холодной весне.
- На Василия видны круги на солнце – лето будет урожайным.
- Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то лето будет хорошим.
- Главная поговорка праздника: "Придет Василий - зима заплачет".
Что нельзя делать в этот день
- В этот день не стоит вышивать и шить, чтобы не ухудшилось зрение.
- Не решайте в этот день никаких финансовых вопросов, не планируйте больших покупок и не берите деньги взаймы.
- Не стоит лгать и делиться своими планами.
- Не торопитесь, лучше не планировать все новые дела на один день.
- Запрещено избавляться от ненужных вещей.
- Нельзя быть негостеприимным.
- Лучше отказаться от стрижки 13 марта, потому что можно навредить волосам.
У кого именины 13 марта
День ангела сегодня у Василия, Касияна, Киры, Марии. Также именины празднуют Николай, Арсений, Сергий, Нестор, Иоанн.
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