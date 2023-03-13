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Свято 13 березня: що не можна робити, щоб не накликати на себе і рідних біду

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Понеділок 13 березня 2023 06:00
Свято 13 березня: що не можна робити, щоб не накликати на себе і рідних біду Яке свято 13 березня (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

13 березня 2023 року в церковному календарі вшановують пам'ять преподобного Василя Декаполіта. В народі це свято називали Василя Теплого, Василя Крапельника, Василя Дроворуба. Цей день мав особливі традиції, прикмети і звичаї.

Що можна і не можна робити, кого привітати - в матеріалі Styler нижче.

Що треба зробити сьогодні, важливі традиції

Колись вважалося, що з цього дня починають дзвеніти крапелі і танути сніг. "Дроворубом" свято Василя стали називати через те, що цього дня рубали дрова і везли на санях до річки для сплаву по воді.

В народі 13 березня називали "Крапельник" через те, вже було всюди чутно звук від крапель, що падають на землю з бурульок. Раніше наші предки навіть вважали цей день початком справжньої весни. Казали, якщо тануть бурульки, то це плаче зима.

А ще 13 березня починали запасатися сосновими пуп'янками, щоб потім з них приготувати ліки. Принесена до будинку на Василя соснова гілочка подарує здоров'я на весь рік, а пиття відвару із соснових шишок обіцяє сімейне благополуччя.

Намагалися цього дня спекти пиріг і пригостити ним близьких. Вірили, якщо такий пиріг з'їсти натщесерце, то будеш щасливим.

Важливі прикмети на Василя Теплого

  • Дощ - до хорошего літа.
  • Похмура погода 13 березня - до нічних заморозків.
  • Довгі бурульки на Василя - до затяжної весни.
  • Якщо на проталинах навколо дерев "круті" краї, то весна буде сонячною і теплою, а якщо краї таловин пологі - до затяжної і холодної весни.
  • На Василя видно кола на сонці - літо буде врожайним.
  • Якщо у цей день прилетіли граки, то літо буде дощове.
  • Головна приказка свята: "Прийде Василь - зима заплаче".

Що не можна робити в цей день

  • У цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір.
  • Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань, не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг.
  • Не варто обманювати та ділитися своїми планами.
  • Не поспішайте, краще не планувати всі нові справи на один день.
  • Заборонено позбавлятися непотрібних речей.
  • Не можна бути негостинним.
  • Краще відмовитися від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волоссю.

У кого іменини 13 березня

День янгола сьогодні у Василя, Касіяна, Кіри, Марії. Також іменини святкують Миколай, Арсеній, Сергій, Нестор, Іоанн.

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