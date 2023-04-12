Праздник 12 апреля: почему этот день весны особенный, у кого день ангела

История и традиции этого дня

Иоанн Лествичник родился в Иерусалиме, он с детства был очень образованным и одаренным молодым человеком. Когда ему исполнилось 16, он оставил мирские дела и поселился на горе Синайской.

О жизни Иоанна известно мало, но понятно, что он не испытывал лишений, вел умеренный образ жизни. Не голодал и не постился, но ел в меру, спал не больше нужного и всю жизнь помогал нуждающимся. В свободное время читал и переписывал книги, недолго был епископом. Скончался в возрасте 80 лет.

Традицией на Ивана Лествичника является выпекание небольших хлебцов в виде лесенки, чтобы количество ступенек равнялось членам семьи. Кроме того, каждый должен съесть это печенье – тогда здоровья хватит на целый год. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Важные приметы этого дня

Если одуванчики цветут - лето будет поздним и коротким;

Если в этот день идут частые дожди - к хорошему урожаю грибов;

пчелы летают и роятся - погода улучшится и будет жара;

гуси летают высоко - к сильным ливням.

Что нельзя делать 12 апреля

Молодой паре нельзя в этот день наведываться в дом родителей, иначе ссоры не избежать.

Не стоит в этот день выглядывать из окна на улицу.

Также не нужно выходить без особой надобности из дома.

Именины в этот день отмечают Иван и Захар.