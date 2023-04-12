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Свято 12 квітня: чому цей день весни особливий, у кого день ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

12 квітня православні вшановують пам'ять Іоанна Лествичника. У народі ця дата називається - Іван Лествичник.

У матеріалі Styler ви дізнаєтеся, що можна і не можна робити цього дня, традиції, прикмети.

Історія та традиції цього дня

Іоанн Лествичник народився в Єрусалимі, він з дитинства був дуже освіченим та обдарованим молодим чоловіком. Коли йому виповнилося 16, він залишив мирські справи і оселився на Синайській горі.

Про життя Іоанна відомо мало, але зрозуміло, що він не відчував поневірянь, вів помірний спосіб життя. Не голодував і не постився, але їв у міру, спав не більше за потрібне і все життя допомагав нужденним. У вільний час читав та переписував книги, недовго був єпископом. Помер у віці 80 років.

Традицією на Івана Лествичника є випікання невеликих хлібців у вигляді драбинки, щоб кількість сходів дорівнювала членам сім'ї. Крім того, кожен має з'їсти це печиво – тоді здоров'я вистачить на цілий рік. Також за звичаєм це печиво приносили до церкви, де окропляли святою водою.

Важливі прикмети цього дня

  • Якщо кульбаби цвітуть - літо буде пізнім та коротким;
  • Якщо сьогодні йдуть часті дощі – до гарного врожаю грибів;
  • бджоли літають і рояться - погода покращає і буде спека;
  • гуси літають високо - до сильних злив.

Що не можна робити 12 квітня

  • Молодій парі не можна цього дня навідуватись до будинку батьків, інакше сварки не уникнути.

  • Не варто цього дня виглядати із вікна на вулицю.

  • Також не потрібно виходити без особливої потреби з дому.

Іменини у цей день відзначають Іван та Захар.

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