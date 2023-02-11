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Праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела

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Суббота 11 февраля 2023 06:01
Праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

11 февраля православные верующие почитают Лаврентия Римского. Святой являлся архидьяконом христианской общины.

Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.

Традиции этого дня

Святой Лаврентий был затворником Печерским, а после стал епископом Туровским. Он вел подвижнический образ жизни в монастыре, построенном князем Изяславом, а затем поступил в саму Печерскую обитель. Прославился святой благодаря своим трудам, а также дару исцеления. К святому Лаврентию обращались с молитвами, чтобы он исцелил человека от заболеваний глаз, а также слепоты.

В этот день хозяйки должны готовить пирожки с капустой - это должно принести счастье.

Если к человеку пришли гости, то он должен пригласить их к себе домой и угостить вкусными блюдами.

Главные приметы этого дня

  • низкая температура воздуха говорит о жаркой погоде в августе
  • если на небе новолуние, то такая же погода как 11 февраля будет и в марте;
  • а если месяц полон, то с середины марта до его конца;
  • 11 февраля шумит лес до потепления.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня запрещается много работать.
  • Не ссорьтесь с близкими и не ругайтесь.
  • Не следует 11 февраля злоупотреблять алкоголем или переедать.
  • Вечером запрещается ходить в гости.

Кто празднует сегодня именины

День ангела празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.

Узнайте также, когда украинцы отметят Пасху по православному и католическому календарю.

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