Праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не было беды, кого поздравить с днем ангела
11 февраля православные верующие почитают Лаврентия Римского. Святой являлся архидьяконом христианской общины.
Что можно и нельзя делать, дни ангела и приметы этого дня – узнайте ниже в материале Styler.
Традиции этого дня
Святой Лаврентий был затворником Печерским, а после стал епископом Туровским. Он вел подвижнический образ жизни в монастыре, построенном князем Изяславом, а затем поступил в саму Печерскую обитель. Прославился святой благодаря своим трудам, а также дару исцеления. К святому Лаврентию обращались с молитвами, чтобы он исцелил человека от заболеваний глаз, а также слепоты.
В этот день хозяйки должны готовить пирожки с капустой - это должно принести счастье.
Если к человеку пришли гости, то он должен пригласить их к себе домой и угостить вкусными блюдами.
Главные приметы этого дня
- низкая температура воздуха говорит о жаркой погоде в августе
- если на небе новолуние, то такая же погода как 11 февраля будет и в марте;
- а если месяц полон, то с середины марта до его конца;
- 11 февраля шумит лес до потепления.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня запрещается много работать.
- Не ссорьтесь с близкими и не ругайтесь.
- Не следует 11 февраля злоупотреблять алкоголем или переедать.
- Вечером запрещается ходить в гости.
Кто празднует сегодня именины
День ангела празднуют Герасим, Игнатий, Роман, Дмитрий, Константин и Иван.
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