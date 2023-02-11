Свято 11 лютого: що не можна робити, щоб не було лиха, кого привітати з днем ангела

Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.

Традиції цього дня

Святий Лаврентій був самітником Печерським, а потім став єпископом Туровським. Він вів подвижницький спосіб життя в монастирі, побудованому князем Ізяславом, а потім вступив до самої Печерської обителі. Прославився святий завдяки своїм працям, а також дару зцілення. До святого Лаврентія зверталися з молитвами, щоб він зцілив людину від захворювань очей, а також сліпоти.

Цього дня господині мають готувати пиріжки з капустою – це має принести щастя.

Якщо до людини прийшли гості, то вона має запросити їх до себе додому та пригостити смачними стравами.

Головні прикмети цього дня

низька температура повітря говорить про спекотну погоду у серпні

якщо на небі молодик, то така сама погода, як 11 лютого, буде і в березні;

а якщо місяць повний, то із середини березня до його кінця;

11 лютого шумить ліс до потепління.

Що не можна робити у цей день

Сьогодні забороняється багато працювати.

Не сваріться з близькими і не лайтеся.

Не слід 11 лютого зловживати алкоголем чи переїдати.

Увечері забороняється ходити у гості.

Хто святкує сьогодні іменини

День ангела святкують Герасим, Ігнатій, Роман, Дмитро, Костянтин та Іван.