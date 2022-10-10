Праздник 10 октября: почему этот день важен, что можно и нельзя делать

10 октября 2022 года почитается память преподобного Савватия Соловецкого. В народе этот день Савватий-пчеловод, и посвящали его пчеловодам и важности этого ремесла.

Что можно и нельзя делать, кто празднует день ангела – узнайте в материале Styler ниже.

Именинники 10 октября:

Павлина, Франциск, Аристарх, Зинаида, Игнатий, Каллистрат, Марк, Савватий.

Традиции, обычаи, что нужно сделать в этот день

Ранее пчеловоды в этот день молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел. Считалось, что хороший пчеловод должен закончить свои дела по сей день.

Мед в этот день обладает уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины.

На праздник пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, а крохи отдать птицам. Этот ритуал должен был принести достаток в дом.

10 октября также отмечается "детский праздник". Родители пытались порадовать или угостить детей, а святому Савватию молились о здоровье и благополучии ребенка.

День хорошо подойдет для поиска работы, обучения и обретения мудрости.

Приметы на Савватия

Тяжело работать и выполнять работу по дому.

Начинать новые дела, иначе они окончатся неудачей.

Совершать денежные операции и сделки, ведь можно потерять крупную сумму.

Долго спать, чтобы не заболеть.

Стричь волосы, чтобы не отрезать свое счастье.

Приметы погоды 10 октября