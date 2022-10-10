Праздник 10 октября: почему этот день важен, что можно и нельзя делать
10 октября 2022 года почитается память преподобного Савватия Соловецкого. В народе этот день Савватий-пчеловод, и посвящали его пчеловодам и важности этого ремесла.
Что можно и нельзя делать, кто празднует день ангела – узнайте в материале Styler ниже.
Именинники 10 октября:
Павлина, Франциск, Аристарх, Зинаида, Игнатий, Каллистрат, Марк, Савватий.
Традиции, обычаи, что нужно сделать в этот день
Ранее пчеловоды в этот день молились святому Савватию о хорошем урожае меда и здоровье пчел. Считалось, что хороший пчеловод должен закончить свои дела по сей день.
Мед в этот день обладает уникальными, лечебными качествами. Его добавляли во многие блюда, а также в хлеб и блины.
На праздник пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи. Съесть лакомство нужно было утром, а крохи отдать птицам. Этот ритуал должен был принести достаток в дом.
10 октября также отмечается "детский праздник". Родители пытались порадовать или угостить детей, а святому Савватию молились о здоровье и благополучии ребенка.
День хорошо подойдет для поиска работы, обучения и обретения мудрости.
Приметы на Савватия
- Тяжело работать и выполнять работу по дому.
- Начинать новые дела, иначе они окончатся неудачей.
- Совершать денежные операции и сделки, ведь можно потерять крупную сумму.
- Долго спать, чтобы не заболеть.
- Стричь волосы, чтобы не отрезать свое счастье.
Приметы погоды 10 октября
- Северный ветер дует к холодной зиме, а южный – к теплой.
- В этот день ожидается дождь.
- Если сухая погода 10 октября, то зима поздно придет.
- Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет суровой.
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