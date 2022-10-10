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Свято 10 жовтня: чому цей день важливий, що можна і не можна робити

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Понеділок 10 жовтня 2022 06:00
Свято 10 жовтня: чому цей день важливий, що можна і не можна робити Фото: Свято 10 жовтня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

10 жовтня 2022 року вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького. В народі цей день Саватій-бджоляр, і присвячували його бджолярам і важливості цього ремесла.

Що можна і не можна робити, хто святкує день ангела - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.

Іменинники 10 жовтня:

Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.

Традиції, звичаї, що треба зробити в цей день

Раніше бджолярі в цей день молилися святому Саватію про гарний врожай меду і здоров'я бджіл. Вважалося, що хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.

Мед в цей день має унікальні, лікувальні якостями. Його додавали в багато страв, а також в хліб та млинці.

На свято пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини. З'їсти ласощі потрібно було вранці, а крихти віддати птахам. Цей ритуал мав принести достаток в оселю.

10 жовтня також відзначається "дитяче свято". Батьки намагалися порадувати або пригостити дітей, а святому Саватію молилися про здоров'я і благополуччя дитини.

День добре підійде для пошуку роботи, навчання і набуття мудрості.

Прикмети на Саватія

  • Важко працювати і виконувати роботу по дому.
  • Починати нові справи, інакше вони закінчаться невдачею.
  • Здійснювати грошові операції і угоди, адже можна втратити велику суму.
  • Довго спати, щоб не захворіти.
  • Стригти волосся, щоб не відрізати своє щастя.

Прикмети погоди 10 жовтня

  • Північний вітер дме до холодної зими, а південний - до теплої.
  • Гроза в цей день віщує коротку зиму без снігу.
  • Якщо суха погода 10 жовтня, то зима пізно настане.
  • Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.

Раніше ми писали про всі православні свята листопада 2022.

Крім того читайте, чи буде вихідний на Покрову, 14 жовтня.

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