Свято 10 жовтня: чому цей день важливий, що можна і не можна робити
10 жовтня 2022 року вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького. В народі цей день Саватій-бджоляр, і присвячували його бджолярам і важливості цього ремесла.
Що можна і не можна робити, хто святкує день ангела - дізнайтеся в матеріалі Styler нижче.
Іменинники 10 жовтня:
Павліна, Франциск, Аристарх, Зінаїда, Ігнат, Каллістрат, Марк, Савватій.
Традиції, звичаї, що треба зробити в цей день
Раніше бджолярі в цей день молилися святому Саватію про гарний врожай меду і здоров'я бджіл. Вважалося, що хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.
Мед в цей день має унікальні, лікувальні якостями. Його додавали в багато страв, а також в хліб та млинці.
На свято пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини. З'їсти ласощі потрібно було вранці, а крихти віддати птахам. Цей ритуал мав принести достаток в оселю.
10 жовтня також відзначається "дитяче свято". Батьки намагалися порадувати або пригостити дітей, а святому Саватію молилися про здоров'я і благополуччя дитини.
День добре підійде для пошуку роботи, навчання і набуття мудрості.
Прикмети на Саватія
- Важко працювати і виконувати роботу по дому.
- Починати нові справи, інакше вони закінчаться невдачею.
- Здійснювати грошові операції і угоди, адже можна втратити велику суму.
- Довго спати, щоб не захворіти.
- Стригти волосся, щоб не відрізати своє щастя.
Прикмети погоди 10 жовтня
- Північний вітер дме до холодної зими, а південний - до теплої.
- Гроза в цей день віщує коротку зиму без снігу.
- Якщо суха погода 10 жовтня, то зима пізно настане.
- Якщо шишок на ялинах і соснах 10 жовтня небагато, то зима не буде суворою.
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