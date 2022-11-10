Праздник 10 ноября: что лучше не делать в этот день, у кого день ангела
10 ноября православные христиане отмечают сегодня день памяти святой и великомученицы Параскевы Пятницы, которая считается покровительницей вышивальщиц.
Обо всех приметах и запретах этого дня - читайте в материале Styler. Также мы расскажем, у кого в этот день именины.
История святой Параскевы
Параскева родилась в городе Икония в состоятельной семье, соблюдавшей христианские законы. Всю свою жизнь Параскева служила Господу, молилась и помогала тем, кто в этом нуждался.
Параскева помогла очень многим обратиться к Христианской вере. За это Параскеву бросили в тюрьму. Через несколько дней в Иконию прибыл наместник императора, который следил, чтобы люди не молились Христу. Вместе с другими заключенными к нему привели и Параскеву. За праведную жизнь и служение Господу, женщину жестоко наказали. Она умерла от пыток.
Украинский народ с особым уважением относился к Параскеве Пятнице. Ее иконами украшали дома, в честь святой строили храмы. Сегодня считается, что искренняя молитва перед образом Параскевы помогает создать счастье и мир в семье.
Цветы и травы, которыми украшали образы Параскевы Пятницы, почитались целебными. В случае какой-либо болезни их прикладывали к больному месту, обливали водой, в которой потом купали детей, или поили больных их отваром.
Главные приметы этого дня
- Пошел снег – жди морозной зимы.
- Пошел дождь – к теплой зиме.
- Сколько пролетит птиц на небе – столько теплых дней будет зимой.
- Лучи Солнца косо пронзают облака – к хорошей погоде в ближайшие дни.
Что нельзя делать в этот день
- Кто в пятницу моет полы, тот после смерти в помоях валяться будет.
- Кто в пятницу над людьми насмехается, тому на том свете также достанется.
- Кто прядет в пятницу, у того на том свете будут слепы отец и мать.
- По пятницам ребенка не купают, а то сушец (болезненная худоба) нападет.
10 ноября именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Эммануил, Степан, Николай, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Георгий, Арсений, Феврония, Прасковья, Неонила и Анна.
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