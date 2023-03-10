Праздник 10 марта: почему этот день особенный, у кого день ангела, важные приметы

Читайте в материале Styler, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Что известно о святом Тарасе

Святитель Тарасий жил в Константинополе в VIII–IX веках. Благодаря хорошему образованию и знатному происхождению получил хорошее место при дворе императора Константина VI Порфирородного. Затем стал сенатором при его матери, святой царице Ирины.

Народное название праздника - Кумоха от слова кума. Так раньше называли лихорадку, нечистую силу, которая представляет большую опасность для людей и нападает 10 марта.

В деревнях верили, что Кумоха выходит из дремучего леса на Тараса и пробирается в избы. Бытовало суеверие, что даже Домовой не может противостоять ей. Она выискивала спящего человека и завладевала его телом. Тот сразу чувствовал жар, ломоту в суставах и долго не мог поправиться. Также верили, что Кумоха может наслать болезнь на смотрящего с улицы в окно человека.

Главные приметы дня

На Тараса Бессонного выпал снег — неделя перед Пасхой будет ненастной.

Если вокруг деревьев растаял снег, ждите тепло.

Весна уже наступила, значит, и осень будет ранней.

Грачи вьют гнездо — скоро погода установится.

Вороны каркают — к дождливому лету.

Что нельзя делать сегодня