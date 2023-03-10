ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Свято 10 березня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети

Новость на русском →
П'ятниця 10 березня 2023 06:01
Свято 10 березня: чому цей день особливий, у кого день ангела, важливі прикмети Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

Православні християни 10 березня традиційно вшановують пам'ять святителя Тарасія Константинопольського. У народі це свято названо днем Тараса Безсонного або Кумохою.

Читайте у матеріалі Styler, що можна і не можна робити у цей день, традиції, прикмети та кого привітати з днем ангела.

Що відомо про святого Тараса

Святитель Тарасій жив у Константинополі у VIII–IX століттях. Завдяки гарній освіті та знатному походженню отримав гарне місце при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Потім став сенатором за його матері, святої цариці Ірини.

Народна назва свята – Кумоха від слова кума. Так раніше називали лихоманку, нечисту силу, яка становить велику небезпеку для людей і нападає 10 березня.

У селах вірили, що Кумоха виходить із дрімучого лісу на Тараса і пробирається до хат. Існували забобони, що навіть Домовий не може протистояти їй. Вона вишукувала сплячу людину і заволоділа її тілом. Той одразу відчував жар, ломоту в суглобах і довго не міг видужати. Також вірили, що Кумоха може наслати хворобу на людину, яка дивиться з вулиці у вікно.

Головні прикмети дня

  • На Тараса Безсонного випав сніг — тиждень перед Великоднем буде непогожим.
  • Якщо навколо дерев розтанув сніг, чекайте на тепло.
  • Весна вже настала, отже, і осінь буде ранньою.
  • Граки в'ють гніздо - незабаром погода встановиться.
  • Крумкають ворони — до дощового літа.

Що не можна робити сьогодні

  • Категорично сьогодні заборонялося лягати спати вдень.
  • Крім того, заборонялося будь-що планувати і робити серйозні покупки — бути біді.
  • Важкі роботи з дому та фізичну роботу виконувати також заборонено.

Читайте також, які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.

Раніше ми докладно розповідали про те, що можна їсти щодня на великодній пост.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україні Свята в Україні