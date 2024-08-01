Праздник 1 августа: что нельзя делать в день Перенесения Честного креста Господня, приметы

Сегодня, 1 августа, праздник - православные украинцы чествуют Перенесение Честного креста Господня по новому церковному календарю. В народе этот день называют Медовым Спасом, или Маковеем.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Праздник перенесения Креста Господня пришел из Византии, из Царьграда. Его суть состоит в том, что часть Креста носили по городу, чтобы очистить его от эпидемии. Воду освящали, чтобы она была чистой.
В Киевской Руси этот обычай превратился в крестные ходы к водоемам, где после освящения воды люди купались сами и омывали скот, чтобы избавиться от зла и предотвратить болезни.
На Богослужении в этот день Крест выносят на середину храма, а после Литургии проводят водосвятие.
В этот же день Церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара, погибших за веру в 166 г. до н.э. Они отказались поклоняться языческим богам, за что и были казнены сирийским царем Антиохом Епифаном.
В народе этот день называют Медовым Спасом, или Маковеем. Верующие освящают свежевыжатый мед и лекарственные травы. Эта традиция происходит из тех времен, когда лекарства еще не было, и люди лечились травами, которые обязательно освящали в храмах.
Также в этот день начинается двухнедельный Успенский пост - Спасовка, который проходит до 15 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Мученики Маккавеевы (изображение: pravoslaviavolyni.org.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также сегодня последний день, когда народные приметы разрешают купаться. Со следующего дня заходить в воду не рекомендуется, ведь считают, что это может привлечь болезни.
В этот день в народе отмечают Маковея, Медовый Спас. По традиции принято идти на богослужение в храм, где освящают баночки с медом и букеты полевых цветов.
Также сегодня начинается Успенский пост, который продлится 14 дней.
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Александр, Леонтий, Тимофей, Федор, София.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Рождество Пресвятой Богородицы 2024 и что нужно успеть сделать к празднику.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Украинская Греко-Католическая церковь, "Благовіст", Sogodni Svyato, Википедия.