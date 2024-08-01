Свято 1 серпня: що не можна робити в день Перенесення Чесного хреста Господнього, прикмети

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Свято перенесення Хреста Господнього прийшло з Візантії, із Царгорода. Його суть полягає в тому, що частину Хреста носили по місту, щоб очистити його від епідемії. Воду освячували, щоб вона була чистою.

У Київській Русі цей звичай перетворився на хресні ходи до водойм, де після освячення води люди купалися самі та омивали худобу, щоб позбутися зла й запобігти хворобам.

На Богослужінні цього дня Хрест виносять на середину храму для вшанування, а після Літургії проводять водосвяття.

Цього ж дня Церква вшановує пам’ять семи мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та їхнього вчителя Єлеазара, які загинули за віру у 166 р. до н.е. Вони відмовилися поклонятися язичницьким богам, за що й були страчені сирійським царем Антіохом Єпіфаном.

У народі цей день називають Медовий Спас, або Маковій. Віряни освячують свіжовикачаний мед і лікарські трави. Ця традиція походить з тих часів, коли ліків ще не було, і люди лікувалися травами, які обов'язково освячували в храмах.

Також цього дня розпочинається двотижневий Успенський піст - Спасівка, який триває до 15 серпня, свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Мученики Маккавеєві (зображення: pravoslaviavolyni.org.ua)

Що не можна робити сьогодні, 1 серпня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Не ходіть сьогодні босими по росі, оскільки вважається, що це сльози Богородиці, і порушення цієї заборони може принести нещастя.

Уникайте старого та незручного взуття, щоб не натерти ноги, адже це може символізувати труднощі в житті.

Не стрижіть волосся, особливо дівчатам, щоб не розгнівити Діву Марію.

Уникайте сварок, особливо з родиною, і не бажайте зла ворогам, щоб не притягти негатив.

Не користуйтеся голками, ножами чи ножицями, навіть хліб ламають руками.

Уникайте будь-якої роботи, включаючи прибирання, прання і роботу в городі або на дворі.

Також сьогодні останній день, коли народні прикмети дозволяють купатися. З наступного дня заходити до води не рекомендується, адже вважають, що це може притягнути хвороби.

Народні прикмети і традиції цього дня

Яка погода сьогодні - такою буде осінь

Зранку стелиться туман - до багатого врожаю грибів

Павуки активно плетуть павутиння - зима буде морозна

З’явилася веселка не небі - до теплої затяжної осені

Гарна ясна погода - чекайте прохолодне бабине літо

Іній цього дня свідчить про холодну, ранню осінь

Сильний вітер - зима буде холодною і сніжною.

Цього дня в народі святкують Маковія, Медовий Спас. За традиціями заведено іти на богослужіння до храму, де освячують баночки з медом і букети польових квітів.

Також сьогодні починається Успенський піст, який триватиме 14 днів.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Олександр, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: