Праздник 1 августа: что нельзя делать в день Перенесения Честного креста Господня, приметы

Сегодня, 1 августа, праздник - православные украинцы чествуют Перенесение Честного креста Господня по новому церковному календарю. В народе этот день называют Медовым Спасом, или Маковеем.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Праздник перенесения Креста Господня пришел из Византии, из Царьграда. Его суть состоит в том, что часть Креста носили по городу, чтобы очистить его от эпидемии. Воду освящали, чтобы она была чистой.

В Киевской Руси этот обычай превратился в крестные ходы к водоемам, где после освящения воды люди купались сами и омывали скот, чтобы избавиться от зла и предотвратить болезни.

На Богослужении в этот день Крест выносят на середину храма, а после Литургии проводят водосвятие.

В этот же день Церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и их учителя Елеазара, погибших за веру в 166 г. до н.э. Они отказались поклоняться языческим богам, за что и были казнены сирийским царем Антиохом Епифаном.

В народе этот день называют Медовым Спасом, или Маковеем. Верующие освящают свежевыжатый мед и лекарственные травы. Эта традиция происходит из тех времен, когда лекарства еще не было, и люди лечились травами, которые обязательно освящали в храмах.

Также в этот день начинается двухнедельный Успенский пост - Спасовка, который проходит до 15 августа, праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Мученики Маккавеевы (изображение: pravoslaviavolyni.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 1 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Не ходите сегодня босиком по росе, поскольку считается, что это слезы Богородицы, и нарушение этого запрета может принести несчастье.

Избегайте старую и неудобную обувь, чтобы не натереть ноги, ведь это может символизировать трудности в жизни.

Не стригите волосы, особенно девушкам, чтобы не разгневать Деву Марию.

Избегайте ссор, особенно с семьей, и не желайте зла врагам, чтобы не привлечь негатив.

Не пользуйтесь иглами, ножами или ножницами, даже хлеб ломают руками.

Избегайте любой работы, включая уборку, стирку и работу в огороде или во дворе.

Также сегодня последний день, когда народные приметы разрешают купаться. Со следующего дня заходить в воду не рекомендуется, ведь считают, что это может привлечь болезни.

Народные приметы и традиции этого дня

Какая погода сегодня - такой будет осень

Утром стелется туман - к богатому урожаю грибов

Пауки активно плетут паутину - зима будет морозная

Появилась радуга на небе - к теплой затяжной осени

Хорошая ясная погода - ждите прохладное бабье лето

Иней в этот день свидетельствует о холодной, ранней осени

Сильный ветер - зима будет холодной и снежной.

В этот день в народе отмечают Маковея, Медовый Спас. По традиции принято идти на богослужение в храм, где освящают баночки с медом и букеты полевых цветов.

Также сегодня начинается Успенский пост, который продлится 14 дней.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Александр, Леонтий, Тимофей, Федор, София.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: