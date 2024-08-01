Свято 1 серпня: що не можна робити в день Перенесення Чесного хреста Господнього, прикмети
Сьогодні, 1 серпня, свято - православні українці вшановують Перенесення Чесного хреста Господнього за новим церковним календарем. У народі цей день називають Медовий Спас, або Маковій.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
Свято перенесення Хреста Господнього прийшло з Візантії, із Царгорода. Його суть полягає в тому, що частину Хреста носили по місту, щоб очистити його від епідемії. Воду освячували, щоб вона була чистою.
У Київській Русі цей звичай перетворився на хресні ходи до водойм, де після освячення води люди купалися самі та омивали худобу, щоб позбутися зла й запобігти хворобам.
На Богослужінні цього дня Хрест виносять на середину храму для вшанування, а після Літургії проводять водосвяття.
Цього ж дня Церква вшановує пам’ять семи мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії та їхнього вчителя Єлеазара, які загинули за віру у 166 р. до н.е. Вони відмовилися поклонятися язичницьким богам, за що й були страчені сирійським царем Антіохом Єпіфаном.
У народі цей день називають Медовий Спас, або Маковій. Віряни освячують свіжовикачаний мед і лікарські трави. Ця традиція походить з тих часів, коли ліків ще не було, і люди лікувалися травами, які обов'язково освячували в храмах.
Також цього дня розпочинається двотижневий Успенський піст - Спасівка, який триває до 15 серпня, свята Успіння Пресвятої Богородиці.
Мученики Маккавеєві (зображення: pravoslaviavolyni.org.ua)
Що не можна робити сьогодні, 1 серпня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Не ходіть сьогодні босими по росі, оскільки вважається, що це сльози Богородиці, і порушення цієї заборони може принести нещастя.
- Уникайте старого та незручного взуття, щоб не натерти ноги, адже це може символізувати труднощі в житті.
- Не стрижіть волосся, особливо дівчатам, щоб не розгнівити Діву Марію.
- Уникайте сварок, особливо з родиною, і не бажайте зла ворогам, щоб не притягти негатив.
- Не користуйтеся голками, ножами чи ножицями, навіть хліб ламають руками.
- Уникайте будь-якої роботи, включаючи прибирання, прання і роботу в городі або на дворі.
Також сьогодні останній день, коли народні прикмети дозволяють купатися. З наступного дня заходити до води не рекомендується, адже вважають, що це може притягнути хвороби.
Народні прикмети і традиції цього дня
- Яка погода сьогодні - такою буде осінь
- Зранку стелиться туман - до багатого врожаю грибів
- Павуки активно плетуть павутиння - зима буде морозна
- З’явилася веселка не небі - до теплої затяжної осені
- Гарна ясна погода - чекайте прохолодне бабине літо
- Іній цього дня свідчить про холодну, ранню осінь
- Сильний вітер - зима буде холодною і сніжною.
Цього дня в народі святкують Маковія, Медовий Спас. За традиціями заведено іти на богослужіння до храму, де освячують баночки з медом і букети польових квітів.
Також сьогодні починається Успенський піст, який триватиме 14 днів.
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Дмитро, Олександр, Леонтій, Тимофій, Федір, Софія.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Леви.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- Міжнародний тиждень клоунів
- Міжнародний день консервування
- Міжнародний день "чайлдфрі"
- Міжнародний флешмоб жіночності
- Міжнародний день гри "Маджонг"
- Всесвітній тиждень грудного вигодовування
- День подруги (День подруги-сестри).
Раніше ми розказували коли будемо святкувати Різдво Пресвятої Богородиці 2024 і що треба встигнути зробити до свята.
Також читайте як правильно поводитися у храмі та пояснення церковного етикету для новачків.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Українська Греко-Католицька церква, "Благовіст", Sogodni Svyato, Вікіпедія.