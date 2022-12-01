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Праздник 1 декабря: чем особенный первый день зимы, что сегодня нельзя делать

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Четверг 01 декабря 2022 06:01
Праздник 1 декабря: чем особенный первый день зимы, что сегодня нельзя делать Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

1 декабря православная церковь отмечает день памяти святых Платона и Романа Зимоуказателей.

Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

Эта дата считается днем, когда святые Платон и Роман отдали свои жизни за веру. Святые мученики Платон и Роман жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет, за что и пострадал. Римский император Агриппин возненавидел его, приказал схватить и пытать. Несмотря на страшные муки, Платон все выдержал, но не отрекся от веры в Бога. После этого мученик был казнен, впоследствии его причислили к лику святых.

Святой Роман попал под гонения христиан во времена правления императора Максимилиана. После того, как Роман не согласился отречься от веры в Бога, его пытали и казнили. Вместе с Романом язычники замучили до смерти отрока Варула, который заступался за Романа и хотел его защитить.

Наши предки в этот день предугадывали погоду на всю зиму и просили святых Платона и Романа о благополучии в холодное время.

Считается, что в этот православный праздник можно и даже нужно хлопотать по дому. Можно делать любую работу, к примеру, изготавливать игрушки. Также в этот церковный праздник следует посетить храм.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
  • Ветер сильный дует – зимой метелей и вьюг будет много.
  • Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.
  • Если на защелке ржавчина появилась – жди ненастья в ближайшее время.

Что нельзя делать в первый день зимы

  • В этот день запрещается есть из стеклянной посуды.
  • Нельзя выкидывать детские игрушки.
  • Не стоит также жаловаться на судьбу, иначе будет еще хуже.
  • Нельзя сплетничать и обсуждать других по тем же причинам.
  • Также не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают Роман и Платон.

Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту этого года. Узнайте, можно ли вам соблюдать пост и как это правильно делать.

Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.

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