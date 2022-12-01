Праздник 1 декабря: чем особенный первый день зимы, что сегодня нельзя делать

Читайте в материале Styler о бо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.

Эта дата считается днем, когда святые Платон и Роман отдали свои жизни за веру. Святые мученики Платон и Роман жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет, за что и пострадал. Римский император Агриппин возненавидел его, приказал схватить и пытать. Несмотря на страшные муки, Платон все выдержал, но не отрекся от веры в Бога. После этого мученик был казнен, впоследствии его причислили к лику святых.

Святой Роман попал под гонения христиан во времена правления императора Максимилиана. После того, как Роман не согласился отречься от веры в Бога, его пытали и казнили. Вместе с Романом язычники замучили до смерти отрока Варула, который заступался за Романа и хотел его защитить.

Наши предки в этот день предугадывали погоду на всю зиму и просили святых Платона и Романа о благополучии в холодное время.

Считается, что в этот православный праздник можно и даже нужно хлопотать по дому. Можно делать любую работу, к примеру, изготавливать игрушки. Также в этот церковный праздник следует посетить храм.

Главные приметы этого дня

Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.

Ветер сильный дует – зимой метелей и вьюг будет много.

Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень изменчивой.

Если на защелке ржавчина появилась – жди ненастья в ближайшее время.

Что нельзя делать в первый день зимы

В этот день запрещается есть из стеклянной посуды.

Нельзя выкидывать детские игрушки.

Не стоит также жаловаться на судьбу, иначе будет еще хуже.

Нельзя сплетничать и обсуждать других по тем же причинам.

Также не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают Роман и Платон.