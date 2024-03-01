Праздник 1 марта: что категорически нельзя делать в первый день весны
1 марта 2024 года в православном календаре отмечается день памяти преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, которая, по преданию, одарена дарами целительницы. В народном календаре эта дата также известна под другими названиями, такими как Евдокия, Евдокия Свистуния, Евдокия Плющиха, Авдотья Весновка.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Главные традиции дня
В народном календаре имеет особое значение, считается, что с этого дня начинается настоящая весна.
Верили, что у Евдокии есть ключи от весенних вод и в этот день птицы возвращаются из теплых краев. Встречая ласточку, люди бросали горсть земли и восклицали: "На тебе, ласточка, на гнездо!" Девушки сходились группами, пели веснушки.
Дату считали днем начала подготовки к посевной. Считалось, что кормя бездомное животное и принимая его домой, можно обеспечить себе долгую и счастливую жизнь без финансовых проблем.
В этот день стоит делать большие покупки для дома, которые уже скоро окупятся.
Что сегодня нельзя делать
- Не рекомендуется употреблять алкоголь из-за возможных серьезных последствий.
- Важно не отказывать просителю в подаянии, поскольку тяжесть грехов умерших родственников может упасть на скупого.
- Не следует планировать что-либо конкретное, поскольку неожиданные обстоятельства могут помешать задуманному.
- В прошлом считалось, что лучше воздерживаться от выхода из дома после заката, чтобы не навлечь несчастья.
- По верованиям, в этот день не рекомендуется начинать дальние поездки, командировки или поездки.
- День считается удачным для рукоделия, ткачества и шитья, однако вышитые изделия не следует дарить кому-то.
- Важно избегать ссор, брани и злословия этого дня.
Приметы этого дня
- Какая Евдокия, такое и лето.
- Если ветер дует с южной стороны, лето будет теплым.
- Утром солнечно - в этом году можно ожидать хорошего урожая картофеля.
- Дождь 1 марта указывает на то, что лето будет мокрым и холодным.
- Если в этот день метель - весна будет затяжной, а год неурожайный.
- С крыши капает – до теплого лета.
- Снег идет – осенью будет много грибов.
- Если в этот день много луж – летом будет много меда.
Именины в этот день празднуют
Анна, Антоний (Антон), Антонина, Василий, Вениамин, Дарья (Дарина), Доминика, Евдокия, Иван, Николай, Надежда, Нестор, Александр, Александра, Ольга, Петр.
Напомним, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.
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