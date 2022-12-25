Празднуем Рождество: лучшие поздравления в СМС, стихах и картинках для самых родных

Поздравьте с Рождеством самых родных стихами и милыми открытками

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

От любви сердца пусть тают,

Озорно глаза сверкают.

Наградит пусть Бог везеньем,

Даст вам сил и вдохновенья.

В холодный вечер отложив дела,

Забыв о неурядицах житейских,

Прочь выгнав тень обиды или зла,

Мы Рождество наивно ждем, по-детски.

Веселый праздник Рождество -

Запахло в доме пирогами.

И вот - случилось волшебство,

Уже зажглась звезда над нами.

Желаем счастья вам и света,

Пусть будет верой жизнь согрета!

Пусть светлый праздник Рождество

Вам принесет с собой добро,

Согреет каждый уголок

И чудо впустит на порог!



Пусть небеса ваш дом оберегают,

И Ангелы его не покидают,

Сердца всегда пусть вера наполняет,

И Бог вашу семью благословляет!

Пусть праздник дом наполнит сказкой,

Теплом, любовью, чудом, лаской.

Желаю счастья, мира и добра,

Счастливого Вам Рождества!

Оно к нам обязательно придет,

В открытые сердца теплом вольется,

Звездой осветит весь небесный свод

И каждому с надеждой улыбнется...

Поздравляю с Рождеством.

Пусть приходит праздник в дом,

Радость, счастье принесет

И любовь на целый год.

Я в Рождество Христово

Желаю всем чудес...

Чтоб было все, как в сказке.

Господь послал с небес:



Здоровье всем и благо,

Покой и красоту,

Удачу и награду,

Любовь и доброту.

Теплые слова и красивые картинки к Рождеству для близких

Поздравляю с Рождеством! Желаю долгих и счастливых лет жизни. Желаю меньше грустить, а чаще улыбаться и радоваться даже мелочам. Желаю больше приятных моментов.

Пусть наполняются дни теплом сердец, чтобы близкие люди были рядом, чтобы разговоры по душе, объятия искренние, признания жаркие. Пусть чудесам всегда будет место в жизни. Поздравляем!

В этот праздничный день пусть всюду горят свечи и волшебные огни! Пусть Рождество пройдет в кругу семьи и принесет самые желанные встречи и подарки. С самым светлым праздником в году!

В этот волшебный праздник Рождества от всего сердца желаю провести его в кругу самых дорогих людей! Пусть зимний морозный ветер заметет в вашем доме удачу, а любимые согреют в холодные вечера!

Пусть это Рождество подарит тебе сотни радостных минут, много добра и добрых известий, душевных разговоров с близкими и, конечно, принесет здоровье тебе и всей семье! Пусть каждый миг будет наполнен безграничным счастьем и любовью!

Как яркая рождественская звездочка вспыхнула на небе в этот день, так пусть также в твоей душе вспыхнет любовь и наполнит твою жизнь невероятным чувством счастья, гармонии и добра.

Фото: freepik, pixabay, unsplash