Праздничная паска с тремя видами шоколада: гости будут удивлены! (видео)

Если вам надоело ежегодно готовить паски по одному и тому же рецепту, попробуйте разнообразить классику, придав выпечке необычной формы и вкуса.
Рецептом удивительной паски делится фуд-блогерка Anny Cooking на своей странице в TikTok.
Для приготовления такой паски понадобится:
Творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соединяем и хорошо взбиваем блендером. Делим сразу творожную массу на три равные части.
В удобную тарелку кладем форму, застилаем марлей, сложенной в 2-3 раза, или муслином. К каждой из частей творожной массы добавляем растопленный шоколад, перемешиваем и поочередно выкладываем в форму.
Заворачиваем марлю, кладем сверху груз и ставим кулич на ночь в холодильник. Марлю разворачиваем и осторожно переворачиваем форму с паской на тарелку. Снимаем марлю, украшаем паску, и наслаждаемся!
@anny.cooking Сирна паска 3 шоколади ну дууже смачна і ніжна! ⠀ Інгредієнти: 500 г сиру кисломолочного 100 г м’якого вершкового масла 100 г сметани 100 г цукрової пудри ваніль по 60 г білого, молочного і чорного шоколаду + шоколад і шоколадні яєчка для декору ⠀ Приготування: Сир, м‘яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль - з‘єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на 3 рівні частини. В зручну тарілку кладемо форму, (в мене середня на 0,7 кг сирної маси), застилаємо марлею, яка складена в 2-3 рази, чи мусліном. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад(я розтоплювала в мікрохвильовці), перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. Загортуємо марлю, кладемо зверху грузик і на ніч паску в холодильник. Марлю розгортуємо в обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо! Смачного! #сирнапаска #великдень2023 #великоднійрецепт #паскарецепт #тіктокукраїна #рекомендаціїукраїна Little Things - Adrian Berenguer
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