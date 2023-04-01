Святкова паска з трьома видами шоколаду: гості будуть здивовані! (відео)

Інгредієнти

Для приготування такої паски знадобиться:

500 грамів кисломолочного сиру

100 грамів м'якого вершкового масла

100 грамів сметани

100 грамів цукрової пудри

ваніль

по 60 грамів білого, молочного і чорного шоколаду

шоколад і шоколадні яйця для декору

Приготування

Сир, м'яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль з'єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на три рівні частини.

У зручну тарілку кладемо форму, застилаємо марлею, яка складена у 2-3 рази, чи мусліном. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад, перемішуємо і по черзі викладаємо в форму.

Загортаємо марлю, кладемо зверху вантаж і ставимо паску на ніч у холодильник. Марлю розгортуємо та обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо!