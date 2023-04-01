Святкова паска з трьома видами шоколаду: гості будуть здивовані! (відео)

Якщо вам набридло щороку готувати паски за одним і тим самим рецептом, спробуйте урізноманітнити класику, надавши випічці незвичайної форми та смаку.
Рецептом дивовижної паски ділиться фуд-блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в TikTok.
Для приготування такої паски знадобиться:
Сир, м'яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль з'єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на три рівні частини.
У зручну тарілку кладемо форму, застилаємо марлею, яка складена у 2-3 рази, чи мусліном. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад, перемішуємо і по черзі викладаємо в форму.
Загортаємо марлю, кладемо зверху вантаж і ставимо паску на ніч у холодильник. Марлю розгортуємо та обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо!
@anny.cooking Сирна паска 3 шоколади ну дууже смачна і ніжна! ⠀ Інгредієнти: 500 г сиру кисломолочного 100 г м’якого вершкового масла 100 г сметани 100 г цукрової пудри ваніль по 60 г білого, молочного і чорного шоколаду + шоколад і шоколадні яєчка для декору ⠀ Приготування: Сир, м‘яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль - з‘єднуємо і добре збиваємо блендером. Ділимо відразу сирну масу на 3 рівні частини. В зручну тарілку кладемо форму, (в мене середня на 0,7 кг сирної маси), застилаємо марлею, яка складена в 2-3 рази, чи мусліном. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад(я розтоплювала в мікрохвильовці), перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. Загортуємо марлю, кладемо зверху грузик і на ніч паску в холодильник. Марлю розгортуємо в обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю, прикрашаємо паску, і смакуємо! Смачного! #сирнапаска #великдень2023 #великоднійрецепт #паскарецепт #тіктокукраїна #рекомендаціїукраїна Little Things - Adrian Berenguer
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