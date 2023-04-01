Праздничная паска с тремя видами шоколада: гости будут удивлены! (видео)

Если вам надоело ежегодно готовить паски по одному и тому же рецепту, попробуйте разнообразить классику, придав выпечке необычной формы и вкуса.

Рецептом удивительной паски делится фуд-блогерка Anny Cooking на своей странице в TikTok.

Ингредиенты

Для приготовления такой паски понадобится:

500 граммов кисломолочного сыра

100 граммов мягкого сливочного масла

100 граммов сметаны

100 грамм сахарной пудры

ваниль

по 60 граммам белого, молочного и черного шоколада

шоколад и шоколадные яйца для декора

Приготовление

Творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соединяем и хорошо взбиваем блендером. Делим сразу творожную массу на три равные части.

В удобную тарелку кладем форму, застилаем марлей, сложенной в 2-3 раза, или муслином. К каждой из частей творожной массы добавляем растопленный шоколад, перемешиваем и поочередно выкладываем в форму.

Заворачиваем марлю, кладем сверху груз и ставим кулич на ночь в холодильник. Марлю разворачиваем и осторожно переворачиваем форму с паской на тарелку. Снимаем марлю, украшаем паску, и наслаждаемся!